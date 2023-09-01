Українські захисники привітали школярів із Днем знань: чуттєве відео

У відео взяли участь декілька військових, які звертаються до глядача як до маленького воїна.

Захисники запевняють, що міцно тримають лінію фронту, нищать окупантів і відправляють їх туди, де їм місце - в пеклі.

"Ми тут боремося за майбутнє країни, за існування нашої нації. А от будувати державу, перетворювати існування на процвітання, помилки - на правильні висновки належить тобі", - кажуть воїни.

Вони додають, що будувати нову країну може бути важко, незрозуміло, але точно цікаво.

"Плекай українську культуру. Вивчай історію, математику, українську та іноземні мови. Відкрийся назустріч знанням. Те, що ти дізнаєшся сьогодні, обов'язково допоможе тобі вже завтра. І не лише тобі - нам. Знання та культура - це те, що відрізняє нас від ворога. У мене до тебе прохання. Навчайся. Я незабаром приїду, і ти розкажеш мені все, що вивчив. Я розраховую на тебе. Не підведи", - звернулися захисники до молодшого покоління України.

Нагадаємо, що від сьогодні в багатьох школах розпочалося очне навчання, але лише за умови, що заклад освіти має укриття, де можна розмістити всіх учнів і працівників. Крім того, в освітньому процесі можна застосовувати дистанційну та змішану форми навчання.