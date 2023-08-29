Батьки докуплять? У МОН зробили важливу заяву про забезпеченість школярів перед 1 вересня
За декілька днів розпочнеться новий навчальний рік у школах. Батьки та школярі готуються до уроків, але постало запитання щодо забезпеченості підручниками всіх дітей.
Чи вистачить на всіх книжок - детальніше читайте в матеріалі Styler нижче.
Що говорять у МОН
Під час Серпневої освітньої конференції заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків повідомив, що наразі неможливо надрукувати всі необхідні підручники для школярів, оскільки обмежено бюджет.
Він додав, що для п'ятих і шостих класів підручників немає взагалі, адже вони навчаються за новою програмою. Разом із тим для перших і других класів підручники є в наявності, і програма залишилася без змін.
"Так, минуло п'ять років, але якщо обирати між старими, але актуальними підручниками й відсутністю будь-яких - то вибір очевидний. Утім, після друку підручників для п'ятих і шостих класів ми будемо повертатися до перших, других та інших класів, які потребують оновлених книжок", - сказав Сташків.
Наразі для шостих класів друкують 66% підручників державним коштом з таких предметів:
- українська мова та література
- зарубіжна література
- іноземна мова
- історія
- математика
- природознавство
- технології
- підручники для національних меншин і дітей з ООП (особливі освітні потреби)
Для п'ятих класів уже надрукували такі предмети:
- українська мова
- польська мова
- математика
- природничий цикл
З допомогою іноземних партнерів надрукують підручники із географії, інформатики й мистецтва. Коштом Держбюджету буде надрукована історія України.
Стосовно старших класів, то для них друк поки не запланований, тому вони продовжать вчитися за старими підручниками.
Новий навчальний рік пройде у трьох форматах
У МОН пропонують три формати навчання:
- очно (лише в навчальному закладі)
- дистанційно (лише вдома)
- змішано (і вдома, і в навчальному закладі)
Форма організації освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті та визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій. Крім того, рішення ухвалюють за участю батьків.
Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати для своєї дитини іншу форму здобуття освіти: дистанційну, сімейну чи екстернатну.
До речі, на форму навчання в конкретному закладі впливає також його можливість убезпечити та захистити всіх учнів, вчителів і працівників.
Раніше ми розповідали, скільки коштує зібрати дитину до школи у 2023 році.
Читайте також, які зміни в освіті планують ввести, щоб надолужити втрати.