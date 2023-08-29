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Батьки докуплять? У МОН зробили важливу заяву про забезпеченість школярів перед 1 вересня

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 15:22
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Батьки докуплять? У МОН зробили важливу заяву про забезпеченість школярів перед 1 вересня Чи вистачає в школах підручників (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

За декілька днів розпочнеться новий навчальний рік у школах. Батьки та школярі готуються до уроків, але постало запитання щодо забезпеченості підручниками всіх дітей.

Чи вистачить на всіх книжок - детальніше читайте в матеріалі Styler нижче.

Що говорять у МОН

Під час Серпневої освітньої конференції заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків повідомив, що наразі неможливо надрукувати всі необхідні підручники для школярів, оскільки обмежено бюджет.

Він додав, що для п'ятих і шостих класів підручників немає взагалі, адже вони навчаються за новою програмою. Разом із тим для перших і других класів підручники є в наявності, і програма залишилася без змін.

"Так, минуло п'ять років, але якщо обирати між старими, але актуальними підручниками й відсутністю будь-яких - то вибір очевидний. Утім, після друку підручників для п'ятих і шостих класів ми будемо повертатися до перших, других та інших класів, які потребують оновлених книжок", - сказав Сташків.

Наразі для шостих класів друкують 66% підручників державним коштом з таких предметів:

  • українська мова та література
  • зарубіжна література
  • іноземна мова
  • історія
  • математика
  • природознавство
  • технології
  • підручники для національних меншин і дітей з ООП (особливі освітні потреби)

Для п'ятих класів уже надрукували такі предмети:

  • українська мова
  • польська мова
  • математика
  • природничий цикл

З допомогою іноземних партнерів надрукують підручники із географії, інформатики й мистецтва. Коштом Держбюджету буде надрукована історія України.

Стосовно старших класів, то для них друк поки не запланований, тому вони продовжать вчитися за старими підручниками.

Новий навчальний рік пройде у трьох форматах

У МОН пропонують три формати навчання:

  • очно (лише в навчальному закладі)
  • дистанційно (лише вдома)
  • змішано (і вдома, і в навчальному закладі)

Форма організації освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті та визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій. Крім того, рішення ухвалюють за участю батьків.

Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати для своєї дитини іншу форму здобуття освіти: дистанційну, сімейну чи екстернатну.

До речі, на форму навчання в конкретному закладі впливає також його можливість убезпечити та захистити всіх учнів, вчителів і працівників.

Раніше ми розповідали, скільки коштує зібрати дитину до школи у 2023 році.

Читайте також, які зміни в освіті планують ввести, щоб надолужити втрати.

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