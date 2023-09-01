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Украинские защитники поздравили школьников с Днем знаний: чувственное видео

Украинские воины поздравили детей с 1 сентября (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

1 сентября в Украине отмечают День знаний и традиционно во всех учебных заведениях начинается новый учебный год. Украинские военные также присоединились к поздравлениям и пожеланиям школьникам.

Видео опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В видео приняли участие несколько военных, которые обращаются к зрителю как к маленькому воину.

Защитники уверяют, что крепко держат линию фронта, уничтожают оккупантов и отправляют их туда, где им место - в аду.

"Мы здесь боремся за будущее страны, за существование нашей нации. А вот строить государство, превращать существование в процветание, ошибки - в правильные выводы принадлежит тебе", - говорят воины.

Они добавляют, что строить новую страну может быть тяжело, неясно, но точно интересно.

"Развивай украинскую культуру. Учи историю, математику, украинский и иностранные языки. Откройся навстречу знаниям. То, что ты узнаешь сегодня, обязательно поможет тебе уже завтра. И не только тебе - нам. Знание и культура - это то, что отличает нас от врага. У меня к тебе просьба. Учись. Я скоро приеду, и ты расскажешь мне все, что выучил. Я рассчитываю на тебя. Не подведи", - обратились защитники к младшему поколению Украины.

 

 

Напомним, что с сегодняшнего дня во многих школах началось очное обучение, но только при условии, что учебное заведение имеет укрытие, где можно разместить всех учеников и работников. Кроме того, в образовательном процессе можно применять дистанционную и смешанную форму обучения.

Раньше мы рассказывали, какая ситуация с обеспечением детей в школах.

Читайте также, когда в школах Киева будут каникулы.

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Вооруженные силы УкраиныУчебный год