Названі дати всіх канікул у школах Києва. Коли планувати відпустки з дітьми

У Києві влада визначила структуру нового 2023-2024 навчального року. Зокрема, розпочнеться навчання традиційно 1 вересня та триватиме до 31 травня, компенсаторні заняття та атестація - до 28 червня 2024 року.

Про це повідомили на сторінці Київської міської державної адміністрації в Telegram .

Коли розпочнуться канікули

Перший семестр триватиме у школі з 1 вересня до 22 грудня 2023 року, другий - із 8 січня до 31 травня 2024 року.

Осінні канікули відбудуться з 23 до 29 жовтня, зимові - з 23 грудня до 7 січня 2024 року, весняні - з 25 до 31 березня.

Додаткові тижневі канікули для першокласників будуть тривати з 19 до 25 лютого.

У школах останні дзвоники прозвучать 31 травня.

Який буде формат навчання

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що формат навчання кожен заклад освіти обиратиме самостійно. Рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання прийматиметься на засіданнях педагогічних рад з урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів.

Він зазначив, що безпека дітей та вчителів - на першому місці. Тому перед тим, як визначатися з форматом навчання, мають бути враховані технічні можливості укриттів, що знаходяться безпосередньо в закладі освіти або в пішій доступності до нього.

"Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Звісно, ми просимо за можливості віддавати перевагу саме очному навчанню", - додав Валентин Мондриївський.

Що робити з дітьми на шкільних канікулах

Шкільні канікули - чудова пора, щоб якісно провести час з дітьми та отримати незабутні спогади. Ось кілька ідей, як провести час з дітьми під час осінніх, зимових і весняних канікул.

Творчість та рукоділля. Організуйте спільні майстер-класи з малювання, ліплення з глини чи створення подарунків з природних матеріалів. Це розвиває дитячу уяву та моторику.

Відвідування музеїв та виставок. Цікаві київські музеї та виставки можуть стати джерелом захопливого та пізнавального дозвілля для вас та ваших дітей.

Спортивні заходи. Організуйте сімейні спортивні ігри - велопрогулянки, прогулянки на свіжому повітрі, ігри в парку. Це сприяє здоровому способу життя та зміцнює зв'язок з дітьми.

Кулінарні експерименти. Проведіть спільні кулінарні майстер-класи, де діти зможуть спробувати готувати прості страви під вашим керівництвом.

Подорожі та екскурсії. Якщо є можливість, вируште разом у невелику подорож. Це може бути похід у гори, відпочинок на природі або навіть прогулянка до найближчих визначних пам'яток.

Читання та дослідження. Відвідайте бібліотеку чи книгарню і виберіть книги, які зацікавлять як вас, так і ваших дітей. Проводьте час разом, читаючи та обговорюючи твори.

Театр та кіно. Відвідайте театральні вистави або виберіть добрий фільми, які можна переглянути разом усією родиною.

Навчання новому. Навчіть дітей чомусь новому у гральній формі, наприклад, основам програмування, малювання, наукових експериментів або вивченню нової мови.

Творчі проекти. Запропонуйте дітям створити свій власний міні-проект, наприклад книжку з оповіданнями, відеоуроки з цікавої теми або колекцію малюнків.