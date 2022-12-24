ЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламності

На кадрах показали військових із Мар'їнки Донецької області. Захисники почали відзначати Різдво та прикрашати землянки до Нового року за 500 метрів від лінії фронту.

"Стрілкові бої, артилерійські обстріли - тут відбувається все. Ворога видно неозброєним оком, але ж і він нас бачить. Деякі ділянки окопів потрібно долати виключно бігом, бо з того боку працює снайпер..." - йдеться у повідомленні.

Однак мужніх українських військових нічого не лякає. Вони борються за свободу України та будуть святкувати Різдво з усіма.

Українські військові готуються до Різдва (t.me/verkhovnaradaukrainy)