"Так жила армия бомжей": ВСУ показали заброшенные позиции оккупантов в Харьковской области

Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации почти всю территорию Харьковской области. Когда военные зашли на прежние позиции россиян, то были в шоке от увиденного. заброшенные

Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций.

На видео видны заброшенные позиции российской армии в лесу Харьковской области и горы мусора, которые сразу бросаются в глаза. "Вот так жила первая армия бомжей в Харьковской области", - говорится в сообщении. Также можно увидеть поваленные деревья, мягкие кресла, которые они украли у мирных жителей и даже холодильник в лесу. В Харьковской области показали запущенные позиции российских оккупантов (скрин)