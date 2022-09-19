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"Так жила армия бомжей": ВСУ показали заброшенные позиции оккупантов в Харьковской области

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Харьковская область , Понедельник 19 сентября 2022 10:55
"Так жила армия бомжей": ВСУ показали заброшенные позиции оккупантов в Харьковской области Показали запущенные позиции оккупантов в Харьковской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации почти всю территорию Харьковской области. Когда военные зашли на прежние позиции россиян, то были в шоке от увиденного.

заброшенные

Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций.

На видео видны заброшенные позиции российской армии в лесу Харьковской области и горы мусора, которые сразу бросаются в глаза.

"Вот так жила первая армия бомжей в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Также можно увидеть поваленные деревья, мягкие кресла, которые они украли у мирных жителей и даже холодильник в лесу.

&quot;Так жила армия бомжей&quot;: ВСУ показали заброшенные позиции оккупантов в Харьковской области&quot;Так жила армия бомжей&quot;: ВСУ показали заброшенные позиции оккупантов в Харьковской области

В Харьковской области показали запущенные позиции российских оккупантов (скрин)

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области ВСУ захватили самый современный танк россиян.

Также мы писали, что украинец рассказал о пытках кафиров в плену.

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