"Так жила армия бомжей": ВСУ показали заброшенные позиции оккупантов в Харьковской области
Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации почти всю территорию Харьковской области. Когда военные зашли на прежние позиции россиян, то были в шоке от увиденного.
заброшенные
Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций.
На видео видны заброшенные позиции российской армии в лесу Харьковской области и горы мусора, которые сразу бросаются в глаза.
"Вот так жила первая армия бомжей в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Также можно увидеть поваленные деревья, мягкие кресла, которые они украли у мирных жителей и даже холодильник в лесу.
В Харьковской области показали запущенные позиции российских оккупантов (скрин)
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области ВСУ захватили самый современный танк россиян.
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