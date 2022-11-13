Українські бійці показали, як заходили в Херсон (відео)

Українські військові показали, як заходили до Херсону, який нещодавно повернувся під контроль ЗСУ. Відповідне відео бійці опублікували в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"Як зустрічають херсонці українських військових. Без коментарів. Лише емоції...", - йдеться в описі під відео.

Так, на кадрах помітно, як місцеві жителі зі сльозами на очах та квітами радо зустрічають захисників.

Українці дякують бійцям за звільнення міста від окупантів, з українськими прапорами вони вигукують "слава ЗСУ", "дякуємо", "Херсон - це Україна" та фотографуються з бійцями.

Херсон під контролем ЗСУ

Нагадаємо, що 11 листопада в Головному управлінні розвідки підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ заходять у місто, а шляхи відступу окупантів - під вогневим контролем української армії.

Наступного дня стало відомо, що в місті вже діють обласна та міська військова адміністрація, а ДСНС розпочала розмінування, до виконання обов'язків також приступили поліція та силові органи.

Додамо, що в місті запровадили комендантську годину з 17:00 до 08:00.

Більш детально про ситуацію дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна "ЗСУ йдуть вперед. Що відбувається в Херсоні та області".