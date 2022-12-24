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ЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламності

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Субота 24 грудня 2022 16:58
ЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламності ЗСУ на фронті готуються святкувати Різдво (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Тетяна Самарук

Українські військові на першій лінії оборони також намагаюся зберігати добрі традиції та святкувати Різдво. Навіть попри обстріли російських окупантів.

Фото опублікували у Telegtam-каналі Верховної Ради України.

На кадрах показали військових із Мар'їнки Донецької області. Захисники почали відзначати Різдво та прикрашати землянки до Нового року за 500 метрів від лінії фронту.

"Стрілкові бої, артилерійські обстріли - тут відбувається все. Ворога видно неозброєним оком, але ж і він нас бачить. Деякі ділянки окопів потрібно долати виключно бігом, бо з того боку працює снайпер..." - йдеться у повідомленні.

Однак мужніх українських військових нічого не лякає. Вони борються за свободу України та будуть святкувати Різдво з усіма.

ЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламностіЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламностіЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламностіЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламностіЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламностіЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламностіЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламностіЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламностіЗСУ показали, як готуються святкувати Різдво під обстрілами: фото незламностіУкраїнські військові готуються до Різдва (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Раніше українські бійці показували, як заходили в Херсон та повертали його під контроль України.

Також ЗСУ показували занедбані позиції окупантів у Харківській області.

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Збройні сили України Різдво