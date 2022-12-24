ВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимости

Украинские военные на первой линии обороны также стараются сохранять добрые традиции и праздновать Рождество. Даже, несмотря на обстрелы российских оккупантов.

На кадрах показали военных из Марьинки Донецкой области. Защитники начали отмечать Рождество и украшать землянки до Нового года в 500 метрах от линии фронта.

"Стрелочные бои, артиллерийские обстрелы - здесь происходит все. Врага видны невооруженным глазом, но ведь и он нас видит. Некоторые участки окопов нужно преодолевать исключительно бегом, потому что с той стороны работает снайпер..." - говорится в сообщении.

Однако мужественных украинских военных ничего не пугает. Они борются за свободу Украины и празднуют Рождество со всеми.

Украинские военные готовятся к Рождеству (t.me/verkhovnaradaukrainy)