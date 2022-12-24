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ВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимости

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Суббота 24 декабря 2022 16:58
ВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимости ВСУ на фронте готовятся праздновать Рождество (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные на первой линии обороны также стараются сохранять добрые традиции и праздновать Рождество. Даже, несмотря на обстрелы российских оккупантов.

Фото опубликовали в Telegtam-канале Верховной Рады Украины.

На кадрах показали военных из Марьинки Донецкой области. Защитники начали отмечать Рождество и украшать землянки до Нового года в 500 метрах от линии фронта.

"Стрелочные бои, артиллерийские обстрелы - здесь происходит все. Врага видны невооруженным глазом, но ведь и он нас видит. Некоторые участки окопов нужно преодолевать исключительно бегом, потому что с той стороны работает снайпер..." - говорится в сообщении.

Однако мужественных украинских военных ничего не пугает. Они борются за свободу Украины и празднуют Рождество со всеми.

ВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимостиВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимостиВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимостиВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимостиВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимостиВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимостиВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимостиВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимостиВСУ показали, как готовятся праздновать Рождество под обстрелами: фото несокрушимостиУкраинские военные готовятся к Рождеству (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Ранее украинские бойцы показывали, как заходили в Херсон и возвращали его под контроль Украины.

Также ВСУ показывали запущенные позиции оккупантов в Харьковской области

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Вооруженные силы Украины Рождество