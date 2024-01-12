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Українські ВНЗ можуть знову підвищити вартість навчання: у чому причина

Українські ВНЗ можуть підняти вартість навчання (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Заклади вищої освіти в Україні можуть підвищити вартість навчання на деяких спеціальностях. Це пов'язано з тим, що МОН планує вводити грантову систему сплати за освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю заступника очільника Міністерства освіти й науки Михайла Винницького в інтерв'ю Укрінформу.

Чому може вирости плата за навчання

У МОН активно обговорюють введення грантової системи для абітурієнтів. Таким чином зникне розподіл на "контрактників" і "бюджетників", а також з'явиться більше можливостей для здобуття освіти за державний кошт.

"За нашими оцінками, грант може складати від 15 000 до 55 000 гривень на рік. Зараз держава оплачує навчання бюджетника у розмірі в середньому 54 900 на рік за студента", - сказав Винницький.

Водночас у МОН не виключають того, що через збільшення бюджетних місць ВНЗ можуть підвищити вартість навчання на деяких спеціальностях.

"Ми передбачаємо систему соціальних грантів, пов’язану з матеріальним станом сім'ї. Якщо є здібна дитина зі сільської місцевості, дитина-сирота чи дитина учасника бойових дій, будуть соціальні гранти, які покриватимуть різницю між отриманим грантом і вартістю навчання. Крім того, передбачаються пільгові кредити", - наголосив заступник Оксена Лісового.

У МОН також враховують так звані індивідуальні освітні траєкторії. Тобто студент зможе регулювати свій темп навчання.

Наприклад, студент отримав грант 50 000 гривень, але хоче йти на програму, де контракт коштує 70 000. Тоді він зможе влаштуватися на роботу, щоб заробити відшкодування цієї різниці.

"Знаходження балансу між роботою та навчанням - це також частина формування суб'єктного громадянина. Індивідуальні освітні траєкторії передбачають, що можна зменшити ту кількість кредитів, яку необхідно набрати кожного року, і "розтягнути" бакалаврат, наприклад, на 5 років", - додав Михайло Винницький.

Раніше ми розповідали, як тепер будуть зараховувати на "бюджет" в Україні.

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