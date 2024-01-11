Оксен Лісовий показав, як виглядають бомбосховища в українських школах (фото)

Оксен Лісовий продемонстрував, як навчаються діти під час повітряних тривог, які, в Україна бувають занадто часто.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook міністра освіти та науки.

Оксен Лісовий показав, як виглядають бомбосховища в українських школах

Для сучасних школярів спускатися у бомбосховища під час навчального процесу - це вже звична справа. Це звучить жахливо, але, на жаль, це ті реалії, в яких ми всі живемо.

Оскільки школи та інші навчальні заклади зараз не можуть працювати без сховищ, то завданням держави є облаштувати безпечні місця для дітей і цим займається міністр освіти та науки.

"Безпека всіх учасників освітнього процесу - пріоритет №1. Наявність сховища у школі - базова потреба. Тож минулого року на облаштування укриттів уряд виділив 1,5 млрд гривень. За ці кошти було розроблено 310 проектів реконструкції, капітального ремонту або будівництва з нуля. Частина сховищ вже готові та активно використовуються (декілька з них є на фото), частина - ще в процесі ремонту", - пише Оксен.

Оксен Лісовий показав бомбосховища в школах України (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Також Лісовий зазначив, що загалом 88% українських шкіл вже мають облаштовані укриття. Але мета є більшою, тобто, зробити все, аби цей показник становив практично 100%.

"Цього року реконструкція та модернізація сховищ триватиме. Для цього в держбюджеті закладено 2,5 млрд гривень. Ці кошти розподіляються між областями та вже місцева влада визначає, які об’єкти будуть ремонтуватися/будуватися", - зазначає міністр.

Оксен також нагадав, що днями Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України запустив чат-бот, у якому можна повідомити про зачинене укриття під час повітряної тривоги..

Міністр радить використовувати його та берегти себе і своїх близьких, не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Оксен Лісовий показав бомбосховища в школах України (фото: facebook.com/oksenlisovyi)