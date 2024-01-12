Украинские вузы могут снова повысить стоимость обучения: в чем причина

Почему может вырасти плата за обучение

В МОН активно обсуждают введение грантовой системы для абитуриентов. Таким образом, исчезнет деление на "контрактников" и "бюджетников", а также появится больше возможностей для получения образования за государственные средства.

"По нашим оценкам, грант может составлять от 15 000 до 55 000 гривен в год. Сейчас государство оплачивает обучение бюджетника в размере в среднем 54 900 в год за студента", - сказал Винницкий.

В то же время в МОН не исключают того, что из-за увеличения бюджетных мест вузы могут повысить стоимость обучения по некоторым специальностям.

"Мы предусматриваем систему социальных грантов, связанную с материальным состоянием семьи. Если есть способный ребенок из сельской местности, ребенок-сирота или ребенок участника боевых действий, будут социальные гранты, покрывающие разницу между полученным грантом и стоимостью обучения. Кроме того, предусматриваются льготные кредиты", - подчеркнул заместитель Оксена Лисового.

В МОН также учитывают так называемые индивидуальные образовательные траектории. То есть студент сможет регулировать свой темп обучения.

К примеру, студент получил грант 50 000 гривен, но хочет идти на программу, где контракт стоит 70 000. Тогда он сможет устроиться на работу, чтобы заработать возмещение этой разницы.

"Нахождение баланса между работой и обучением - это также часть формирования субъектного гражданина. Индивидуальные образовательные траектории предполагают, что можно уменьшить количество кредитов, которое необходимо набрать каждый год, и "растянуть" бакалавриат, например, на 5 лет", - добавил. Михаил Винницкий.