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В Україні змінюються правила зарахування на "бюджет": як отримати безкоштовну освіту

Україна, Субота 06 січня 2024 16:18
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В Україні змінюються правила зарахування на "бюджет": як отримати безкоштовну освіту Як вступити на бюджет (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні триває реформування вищої освіти. У МОН планують запровадити нову систему вступу на навчання за державним замовленням. Таким чином "бюджетних" місць стане більше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис міністра освіти і науки Оксена Лісового у Facebook.

Що зміниться для абітурієнтів

"Уряд підтримав відповідний законопроєкт. Нині на бюджеті навчається приблизно 40% вступників, решта - на контракті. Наша мета - відійти від "чорно-білого" поділу "бюджетник-контрактник" і збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для здобуття вищої освіти у формі грантів", - пише Лісовий.

Вступники, залежно від результатів ЗНО/НМТ, будуть отримувати державний грант. Він частково або повністю покриватиме вартість навчання в ЗВО.

Проте система державного замовлення збережеться для тих спеціальностей, які першочергово потрібні державі: медики, педагоги, інженери, енергетики тощо. Так само збережуться пільги для вступників із вразливих категорій.

Відповідно до змін у МОН очікують, що протягом п'яти років після ухвалення закону від 60 до 70% студентів здобуватимуть частково чи повністю безкоштовно, а решта 30-40% - на основі контракту.

В Україні змінюються правила зарахування на &quot;бюджет&quot;: як отримати безкоштовну освіту

Як буде здійснюватися зарахування

Зараз зарахування на "бюджет" залежить від конкурсного бала та пропозицій університетів щодо обсягів підготовки фахівців. Натомість після ухвалення змін пріоритетом так само залишиться бал і додадуть попит держави на конкретну спеціальність.

Стосовно зарахування на "контракт", то наразі воно здійснюється на умовах повного фінансування за власні кошти.

А стане здійснюватися:

  • на принципах повного чи часткового співфінансування з державою
  • за кошти пільгових кредитів
  • за власні кошти

В Україні змінюються правила зарахування на &quot;бюджет&quot;: як отримати безкоштовну освіту

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