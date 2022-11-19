ua ru
Сб, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові просять про термінову допомогу: що потрібно

Новость на русском →
Субота 19 листопада 2022 16:30
Українські військові просять про термінову допомогу: що потрібно Наталія Юсупова відкрила терміновий збір для ЗСУ (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Збройні Сили України просять про допомогу на Донецькому напрямку. Військовим потрібні планшети та дрони.

Волонтер Наталія Юсупова вже оголосила збір коштів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

До Наталії звернувся її друг із фронту. На весні цього року він отримав надзвичайно важке поранення, ледве не втратив зір, мав опіки тіла. Але знову повернувся на фронт захищати незалежність України.

"Вперше написав про допомогу. Донецький напрямок, там тривають жахливі бої. Загиблі та поранені кожного дня", - пише благодійниця.

Українські військові просять про термінову допомогу: що потрібно

Звернення українського військового до Юсупової (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Для українських військових потрібні планшети та дрони. За словами Наталії, на планшет грошей уже вистачає. Тепер необхідні дрони, один з яких коштує 115 000 гривень.

Реквізити для допомоги

PayPal - pp@nataliiayusupova.name

Карта ПриватБанку - 5168 7520 1722 3390

Карта Монобанку - 5375 4115 0429 3973

Посилання на Банку - знайдете тут.

Також Юсупова пише, що під час минулого збору для розвідників українці задонатили 168 000 гривень. Гроші вже перерахували на закриття потреб військових.

Українські військові просять про термінову допомогу: що потрібно

Допомога службам української розвідки (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

До речі, сьогодні українські хакери зламали російське телебачення та транслювали там звернення ЗСУ. Дивіться це епічне відео!

Ми також повідомляли про те, що в Києві з'явилося сучасне обладнання для реабілітації військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ допомога армії волонтери