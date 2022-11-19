Украинские военные просят о срочной помощи: что нужно
Вооруженные Силы Украины просят о помощи в Донецком направлении. Военным нужны планшеты и дроны.
Волонтер Наталья Юсупова уже объявила сбор средств.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
К Наталье обратился ее друг с фронта. Весной этого года он получил тяжелейшее ранение, едва не потерял зрение, имел ожоги тела. Но снова вернулся на фронт защищать независимость Украины.
"Впервые написал о помощи. Донецкое направление, там продолжаются ужасные бои. Погибшие и раненые каждый день", - пишет благотворительница.
Обращение украинского военного к Юсуповой (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Для украинских военных нужны планшеты и дроны. По словам Натальи, на планшете денег уже хватает. Теперь необходимы дроны, один из которых стоит 115 000 гривен.
Реквизиты для помощи
PayPal - pp@nataliiayusupova.name
Карта ПриватБанка - 5168 7520 1722 3390
Карта Монобанка - 5375 4115 0429 3973
Ссылку на Банке - найдете здесь.
Также Юсупова пишет, что во время прошедшего сбора для разведчиков украинцы задонатили 168 000 гривен. Деньги уже перечислили на закрытие нужд военных.
Помощь службам украинской разведки (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Кстати, сегодня украинские хакеры сломали российское телевидение и транслировали обращение ВСУ. Смотрите это эпичное видео!
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