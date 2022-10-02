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Українські військові показали неймовірну круту тварину-талісман (відео)

Фото: Бійці ЗСУ показали свого вовка (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Захисники ЗСУ, які зараз перебувають у Харківській області, показали тварину-талісман. В одного з підрозділів військових з'явився свій лютововк.

Відео з вовком опублікував воїн ЗСУ Дмитро на сторінці у TikTok.

Як розповів український захисник на ім'я Дмитро, ЗСУ – це не лише люди. У своєму відеоблозі він показав, що поряд із військовими перебувають тварини. Бійці ЗСУ допомагають тваринам та рятують їх з-під обстрілів, а тварини у відповідь – дають військовим свій захист.

Окрім котів, собак, цуценят та іншої дрібної живності, в одного з підрозділів ЗСУ у Харківській області з'явився і дуже крутий оберіг – лютововк.

Скріншоти

Дмитро опублікував відео, де він гладить і чухає вовка, а той із задоволенням приймає ласку.

"У підрозділі є свій талісман", – підписав відео військовий.

Передплатники у коментарях висловили своє захоплення від такого пухнастого талісмана та попросили військових не залишати вовка. І його одразу охрестили лютововком.

  • Без коментарів! Вовка! Ось це сила – ЗСУ мають свого охоронця!
  • Не залишайте його, прошу. Він неймовірний, дуже гарний!
  • Вовк відчуває, хто ватажок!
  • Навіть вовка знає, яку силу має ЗСУ.
  • Вовк замість собаки. Це все, що треба знати про ЗСУ.
  • Справжній лютововк!
  • Навіть вовк відчуває доброту та людяність наших захисників.
  • Чи це білий вовк? ЗСУ можуть і ведмедя приручити.

До речі, раніше ми писали про те, що на Запоріжжі волонтер годує сотні тварин, яких кинули люди.

А ще розповідали про те, що військові показали пса-талісмана, який краде шкарпетки та попереджає про небезпеку.

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