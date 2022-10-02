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Украинские военные показали невероятное крутое животное-талисман (видео)

Фото: Бойцы ВСУ показали своего волка (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Защитники ВСУ, которые сейчас находятся в Харьковской области, показали животное-талисман. У одного из подразделений военных появился свой лютоволк.

Видео с волком опубликовал воин ВСУ Дмитрий на странице в TikTok.

Как рассказал украинский защитник по имени Дмитрий, ВСУ - это не только люди. В своем видеоблоге он показал, что рядом с военными находятся животные. Бойцы ВСУ помогают животным и спасают их из-под обстрелов, а животные в ответ - дают военным свою защиту.

Кроме котов, собак, щенков и другой мелкой живности, у одного из подразделений ВСУ в Харьковской области появился и очень крутой оберег - лютоволк.

Скриншоты

Дмитрий опубликовал видео, где он гладит и чешет волка, а тот с удовольствием принимает ласку.

"В подразделении есть свой талисман", - подписал видео военный.

Подписчики в комментариях выразили свой восторг от такого пушистого талисмана и попросили военных не оставлять волка. И его сразу окрестили лютоволком.

  • Без комментариев! Волка! Вот это сила - ВСУ имеют своего охранника!
  • Не оставляйте его, прошу. Он невероятный, очень красивый!
  • Волк чувствует, кто вожак!
  • Даже волка знает, какую силу имеет ВСУ.
  • Волк вместо собаки. Это все, что надо знать о ВСУ.
  • Настоящий лютоволк!
  • Даже волк чувствует доброту и человечность наших защитников.
  • Это белый волк? ВСУ могут и медведя приручить.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Запорожской области волонтер кормит сотни животных, которых бросили люди.

А еще рассказывали о том, что военные показали пса-талисмана, который крадет носки и предупреждает об опасности.

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