Украинские военные показали невероятное крутое животное-талисман (видео)

Как рассказал украинский защитник по имени Дмитрий, ВСУ - это не только люди. В своем видеоблоге он показал, что рядом с военными находятся животные. Бойцы ВСУ помогают животным и спасают их из-под обстрелов, а животные в ответ - дают военным свою защиту.

Кроме котов, собак, щенков и другой мелкой живности, у одного из подразделений ВСУ в Харьковской области появился и очень крутой оберег - лютоволк.

Скриншоты

Дмитрий опубликовал видео, где он гладит и чешет волка, а тот с удовольствием принимает ласку.

"В подразделении есть свой талисман", - подписал видео военный.

Подписчики в комментариях выразили свой восторг от такого пушистого талисмана и попросили военных не оставлять волка. И его сразу окрестили лютоволком.