Українські військові отримають безкоштовні протези та реабілітацію: як оформити допомогу

Хто може отримати допомогу

За Законом України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" право на соціальні гарантії забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні мають:

особи з інвалідністю

діти з інвалідністю

учасники АТО

особи похилого віку

жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз

діти з порушеннями опорно-рухового апарату

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції й деяких інших осіб та їх соціальний захист"

Після встановлення протеза важливо пройти повноцінну реабілітацію (ілюстративне фото: Getty Images)

Як пройти безкоштовну реабілітацію

Реабілітація - це комплекс заходів, яких потребує особа, яка зазнає чи може зазнати обмеження повсякденного функціонування внаслідок стану здоров'я.

Для цього особа з інвалідністю чи її законний представник мають подати за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання, чи перебування до органів соціального захисту населення, чи центрів надання адміністративних послуг заяву в паперовій формі чи через електронний кабінет особи з інвалідністю.

До заяви потрібно додати такі документи:

паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, свідоцтво про народження для дітей віком до 14 років

ідентифікаційний номер

для осіб з інвалідністю - висновок МСЕК (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК)

індивідуальну програму реабілітації

оригінал довідки з місця роботи, служби чи навчання

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги

Після цього орган соціального захисту населення повинен надати інформаційні матеріали щодо механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації.

Крім того, надають перелік підприємств із зазначеними контактами, куди українці можуть звернутися з питань забезпечення допоміжними засобами реабілітації.

Після того, як особа з інвалідністю чи її представник оберуть підприємство, на якому вони хочуть отримати допоміжний засіб реабілітації, вони мають звернутися до нього з відповідною заявою.