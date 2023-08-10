Українські військові отримають безкоштовні протези та реабілітацію: як оформити допомогу

Військові та цивільні в Україні можуть отримати безкоштовні протези та скористатися послугами реабілітації. Така опція з'явилася через те, що внаслідок ракетних та авіаударів значно зріс рівень інвалідизації населення.
Про це повідомляють у МОЗ.
За Законом України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" право на соціальні гарантії забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні мають:
Після встановлення протеза важливо пройти повноцінну реабілітацію (ілюстративне фото: Getty Images)
Реабілітація - це комплекс заходів, яких потребує особа, яка зазнає чи може зазнати обмеження повсякденного функціонування внаслідок стану здоров'я.
Для цього особа з інвалідністю чи її законний представник мають подати за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання, чи перебування до органів соціального захисту населення, чи центрів надання адміністративних послуг заяву в паперовій формі чи через електронний кабінет особи з інвалідністю.
До заяви потрібно додати такі документи:
Після цього орган соціального захисту населення повинен надати інформаційні матеріали щодо механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації.
Крім того, надають перелік підприємств із зазначеними контактами, куди українці можуть звернутися з питань забезпечення допоміжними засобами реабілітації.
Після того, як особа з інвалідністю чи її представник оберуть підприємство, на якому вони хочуть отримати допоміжний засіб реабілітації, вони мають звернутися до нього з відповідною заявою.
Раніше ми розповідали, як українці можуть безкоштовно перевірити зір.
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