Украинские военные получат бесплатные протезы и реабилитацию: как оформить помощь

Кто может получить помощь

По Закону Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" право на социальные гарантии обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью в Украине имеют:

люди с инвалидностью

дети с инвалидностью

участники АТО

пожилые люди

женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата

люди, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите"

После установки протеза важно пройти полноценную реабилитацию.

Как пройти бесплатную реабилитацию

Реабилитация - это комплекс мер, в которых нуждается человек, которое испытывает или может испытать ограничение повседневного функционирования вследствие состояния здоровья.

Для этого человек с инвалидностью или его законный представитель должны подать по зарегистрированному или задекларированному месту жительства, или пребывания в органы социальной защиты населения, или центров предоставления административных услуг заявление в бумажной форме или через электронный кабинет человека с инвалидностью.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца или удостоверение человека, нуждающегося в дополнительной защите, свидетельство о рождении для детей до 14 лет

идентификационный номер

для лиц с инвалидностью - заключение МСЭК (для детей с инвалидностью - заключение ВКК)

индивидуальную программу реабилитации

оригинал справки с места работы, службы или учебы

удостоверение, подтверждающее право человека на льготы

После этого орган социальной защиты населения должен предоставить информационные материалы о механизме обеспечения средствами реабилитации и получения компенсации.

Кроме того, предоставляют список предприятий с указанными контактами, куда украинцы могут обратиться по вопросам обеспечения вспомогательными средствами реабилитации.

После того как человек с инвалидностью или его представитель выберут предприятие, на котором они хотят получить вспомогательное средство реабилитации, они должны обратиться к нему с соответствующим заявлением.