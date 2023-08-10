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Украинские военные получат бесплатные протезы и реабилитацию: как оформить помощь

Как получить бесплатное протезирование (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Военные и гражданские в Украине могут получить бесплатные протезы и воспользоваться услугами реабилитации. Такая опция появилась из-за того, что в результате ракетных и авиаударов значительно вырос уровень инвалидизации населения.

Об этом сообщают в Минздраве.

Кто может получить помощь

По Закону Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" право на социальные гарантии обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью в Украине имеют:

  • люди с инвалидностью
  • дети с инвалидностью
  • участники АТО
  • пожилые люди
  • женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез
  • дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
  • люди, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите"

После установки протеза важно пройти полноценную реабилитацию.

Как пройти бесплатную реабилитацию

Реабилитация - это комплекс мер, в которых нуждается человек, которое испытывает или может испытать ограничение повседневного функционирования вследствие состояния здоровья.

Для этого человек с инвалидностью или его законный представитель должны подать по зарегистрированному или задекларированному месту жительства, или пребывания в органы социальной защиты населения, или центров предоставления административных услуг заявление в бумажной форме или через электронный кабинет человека с инвалидностью.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца или удостоверение человека, нуждающегося в дополнительной защите, свидетельство о рождении для детей до 14 лет
  • идентификационный номер
  • для лиц с инвалидностью - заключение МСЭК (для детей с инвалидностью - заключение ВКК)
  • индивидуальную программу реабилитации
  • оригинал справки с места работы, службы или учебы
  • удостоверение, подтверждающее право человека на льготы

После этого орган социальной защиты населения должен предоставить информационные материалы о механизме обеспечения средствами реабилитации и получения компенсации.

Кроме того, предоставляют список предприятий с указанными контактами, куда украинцы могут обратиться по вопросам обеспечения вспомогательными средствами реабилитации.

После того как человек с инвалидностью или его представитель выберут предприятие, на котором они хотят получить вспомогательное средство реабилитации, они должны обратиться к нему с соответствующим заявлением.

Раньше мы рассказывали, как украинцы могут бесплатно проверить зрение.

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