Украинские военные получат бесплатные протезы и реабилитацию: как оформить помощь

Военные и гражданские в Украине могут получить бесплатные протезы и воспользоваться услугами реабилитации. Такая опция появилась из-за того, что в результате ракетных и авиаударов значительно вырос уровень инвалидизации населения.
Об этом сообщают в Минздраве.
По Закону Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" право на социальные гарантии обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью в Украине имеют:
После установки протеза важно пройти полноценную реабилитацию.
Реабилитация - это комплекс мер, в которых нуждается человек, которое испытывает или может испытать ограничение повседневного функционирования вследствие состояния здоровья.
Для этого человек с инвалидностью или его законный представитель должны подать по зарегистрированному или задекларированному месту жительства, или пребывания в органы социальной защиты населения, или центров предоставления административных услуг заявление в бумажной форме или через электронный кабинет человека с инвалидностью.
К заявлению необходимо добавить следующие документы:
После этого орган социальной защиты населения должен предоставить информационные материалы о механизме обеспечения средствами реабилитации и получения компенсации.
Кроме того, предоставляют список предприятий с указанными контактами, куда украинцы могут обратиться по вопросам обеспечения вспомогательными средствами реабилитации.
После того как человек с инвалидностью или его представитель выберут предприятие, на котором они хотят получить вспомогательное средство реабилитации, они должны обратиться к нему с соответствующим заявлением.
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