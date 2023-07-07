Українські військові можуть виїхати у відпустку за кордон: за яких умов

Військовослужбовці в Україні мають право на відпустку за кордоном. Рішення про виїзд військовослужбовця за кордон ухвалюється в індивідуальному порядку.

За яких умов боєць може розраховувати на відпустку за територією України - читайте у матеріалі Styler.

Як піти у відпустку військовому

Насамперед військовий має написати та подати рапорт на відпустку командиру військової частини.

У рапорті мають бути зазначені:

дата виїзду та повернення

місто та адреса перебування

тип транспорту та пункт пропуску, яким здійснюватиметься виїзд з України

Разом із рапортом військовослужбовець повинен надати документи, що підтверджують мету поїздки (наприклад, свідоцтво про шлюб та народження дітей). Тобто законною підставою на виїзд - зустріч із сім'єю, яка тимчасово виїхала з України.

На підставі наданих документів командир військової частини має ухвалити рішення про дозвіл виїзду військовослужбовця. У разі схвалення такої відпустки командиром має бути оформлений наказ, що надає право на виїзд. Крім цього, дозвіл на виїзд має бути зазначений у відпускному квитку.

У разі відмови на виїзд - оскаржити рішення майже неможливо, адже важелів впливу у цій ситуації не так багато.

Список необхідних документів

Для того, щоб прикордонники випустили військовослужбовця з України, необхідно зібрати такі документи: