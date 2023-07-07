Українські військові можуть виїхати у відпустку за кордон: за яких умов
Військовослужбовці в Україні мають право на відпустку за кордоном. Рішення про виїзд військовослужбовця за кордон ухвалюється в індивідуальному порядку.
За яких умов боєць може розраховувати на відпустку за територією України - читайте у матеріалі Styler.
Як піти у відпустку військовому
Насамперед військовий має написати та подати рапорт на відпустку командиру військової частини.
У рапорті мають бути зазначені:
- дата виїзду та повернення
- місто та адреса перебування
- тип транспорту та пункт пропуску, яким здійснюватиметься виїзд з України
Разом із рапортом військовослужбовець повинен надати документи, що підтверджують мету поїздки (наприклад, свідоцтво про шлюб та народження дітей). Тобто законною підставою на виїзд - зустріч із сім'єю, яка тимчасово виїхала з України.
На підставі наданих документів командир військової частини має ухвалити рішення про дозвіл виїзду військовослужбовця. У разі схвалення такої відпустки командиром має бути оформлений наказ, що надає право на виїзд. Крім цього, дозвіл на виїзд має бути зазначений у відпускному квитку.
У разі відмови на виїзд - оскаржити рішення майже неможливо, адже важелів впливу у цій ситуації не так багато.
Список необхідних документів
Для того, щоб прикордонники випустили військовослужбовця з України, необхідно зібрати такі документи:
- Діючий закордонний паспорт
- Документ, що засвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо)
- Відпускний квиток, у якому обов'язково має бути зазначене місце знаходження військовослужбовця під час відпустки та дозвіл на виїзд від уповноваженої особи
- Витяг з наказу відповідної уповноваженої особи, яка ухвалила рішення про надання військової відпустки та права на виїзд
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