Чи це законно? Адвокат розповів, чи можуть військкоми без дозволу входити до житла призовника

Представники ТЦК не можуть самовільно заходити чи вриватися у квартиру, чи будинок без дозволу. Якщо таке сталося - власник житла може написати заяву до поліції про незаконне проникнення на приватну територію.

Що потрібно знати

Правозахисник у такий спосіб прокоментував скандальне відео, де фігурують представники ТЦК одного з районів Хмельницької області, які нібито увірвалися до будинку військовозобов'язаного.

Юрист пояснив, що чинне законодавство трактує такі дії однозначно як незаконні.

"Закон про це каже, що заходити до будинку представники ТЦК не мали права. Фактично вони порушили закон. Заходити до приміщення вони мають лише за рішенням суду. Їхні дії можна розцінювати як незаконне проникнення в житло", - повідомив Кравець.

Він додав, що проникати в житло без рішення суду правоохоронні структури можуть лише в тому випадку, якщо є загроза життю.

"Але це стосується правоохоронців, а не представників військкомату. Тобто має місце перевищення влади та службових повноважень. Власник житла може звернутися до правоохоронних органів із заявою", - зазначив Ростислав.

Чи мають право представники ТЦК вручати повістки силою?

"На жаль, у законі не зазначено, де саме потрібно вручати повістку. Тому цей документ може бути виданий у будь-якому місці, яке не заборонено законодавством України. Наприклад, можуть вручити повістки на вулиці, на роботі, вдома чи в магазині. Але наводити людину у військкомат силою - заборонено”, - резюмував адвокат.

До речі, наразі правоохоронці бачили вищезгадане відео та зараз проводять перевірку викладених фактів.