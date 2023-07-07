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Украинские военные могут уезжать в отпуск заграницу: при каких условиях

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Пятница 07 июля 2023 10:44
Украинские военные могут уезжать в отпуск заграницу: при каких условиях Фото: Как военным уехать в отпуск заграницу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Военнослужащие в Украине имеют право на отпуск заграницей. Решение о выезде военнослужащего за границу принимается в индивидуальном порядке.

При каких условиях боец может рассчитывать на отпуск за территорией Украины - читайте в материале Styler.

Как уйти в отпуск военному

Первым делом военный должен написать и подать рапорт на отпуск командиру воинской части.

В рапорте должны быть указаны:

  • дата выезда и возвращение
  • город и адрес пребывания
  • тип транспорта и пункт пропуска, которым будет осуществляться выезд из Украины

Вместе с рапортом военнослужащий должен предоставить документы, подтверждающие цель поездки (например, свидетельство о браке и рождении детей). То есть, законным основанием на выезд - встреча с семьей, которая временно выехала из Украины.

На основании предоставленных документов командир воинской части должен принять решение о разрешении выезда военнослужащего. В случае одобрения такого отпуска командиром должен быть оформлен приказ, предоставляющий право на выезд. Кроме этого, разрешение на выезд должно быть указано в отпускном билете.

В случае отказа на выезд - оспорить решение почти невозможно, ведь рычагов влияния в этой ситуации не так много.

Список необходимых документов

Для того чтобы пограничники выпустили военнослужащего из Украины, необходимо собрать следующие документы:

  • Действительный загранпаспорт
  • Документ, удостоверяющий личность военного (военный билет, удостоверение офицера и т.п.)
  • Отпускной билет, в котором обязательно должно быть указано место нахождения военнослужащего во время отпуска и разрешение на выезд от уполномоченного лица
  • Выписка из приказа соответствующего уполномоченного лица, принявшего решение о предоставлении военному отпуску и праву на выезд

Напомним, что адвокат рассказал, могут ли военкомы без разрешения входить в жилье призывника.

Читайте также, что будет, если не прийти по повестке в военкомат.

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