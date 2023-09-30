Українські військові можуть поїхати за кордон на лікування: куди подавати документи

Як військовому поїхати за кордон на лікування

За спрощеною процедурою, тепер не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Медичний заклад, де військовий перебуває на лікуванні чи реабілітації, повинен ініціювати та визначити необхідність направлення на лікування за кордон.

Документи також повинен готувати медичний заклад. У пакет необхідних паперів входять:

згода військового чи його законного представника на лікування за кордоном

згода на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ

висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон

Шаблони вищезазначених документів наводимо нижче:

Завантажити ці шаблони можна за посиланням.

Після цього висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, де військовий проходить службу.

Держорган надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.

Потім Міністерство подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати військовому необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил ЗСУ чи відповідний державний орган про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.