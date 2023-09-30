Українські військові можуть поїхати за кордон на лікування: куди подавати документи

Поки триває повномасштабна війна Росії проти України, наші Збройні Сили будуть отримувати поранення та травми. Тому Міністерство оборони розробило алгоритм медичної евакуації на лікування за кордон.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Постанову Кабміну розповідає, що потрібно військовому для того, аби виїхати на лікування за кордон.
За спрощеною процедурою, тепер не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Медичний заклад, де військовий перебуває на лікуванні чи реабілітації, повинен ініціювати та визначити необхідність направлення на лікування за кордон.
Документи також повинен готувати медичний заклад. У пакет необхідних паперів входять:
Шаблони вищезазначених документів наводимо нижче:
Завантажити ці шаблони можна за посиланням.
Після цього висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, де військовий проходить службу.
Держорган надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.
Потім Міністерство подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати військовому необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил ЗСУ чи відповідний державний орган про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.
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