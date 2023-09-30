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Українські військові можуть поїхати за кордон на лікування: куди подавати документи

Як військовим поїхати на лікування за кордон (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Поки триває повномасштабна війна Росії проти України, наші Збройні Сили будуть отримувати поранення та травми. Тому Міністерство оборони розробило алгоритм медичної евакуації на лікування за кордон.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Постанову Кабміну розповідає, що потрібно військовому для того, аби виїхати на лікування за кордон.

Як військовому поїхати за кордон на лікування

За спрощеною процедурою, тепер не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Медичний заклад, де військовий перебуває на лікуванні чи реабілітації, повинен ініціювати та визначити необхідність направлення на лікування за кордон.

Документи також повинен готувати медичний заклад. У пакет необхідних паперів входять:

  • згода військового чи його законного представника на лікування за кордоном
  • згода на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ
  • висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон

Шаблони вищезазначених документів наводимо нижче:

Завантажити ці шаблони можна за посиланням.

Після цього висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, де військовий проходить службу.

Держорган надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.

Потім Міністерство подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати військовому необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил ЗСУ чи відповідний державний орган про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

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