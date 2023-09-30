Украинские военные могут поехать за границу на лечение: куда подавать документы

Как военному уехать за границу на лечение

По упрощенной процедуре, теперь не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. Медицинское учреждение, где военный находится на лечении или реабилитации, должно инициировать и определить необходимость направления лечения за границу.

Документы также должно готовить медицинское учреждение. В пакет необходимых бумаг входят:

согласие военного или его законного представителя на лечение за границей

согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств

выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом

вывод о необходимости направления военного на лечение за границу

Шаблоны вышеперечисленных документов приводим ниже:

Загрузить эти шаблоны можно по ссылке.

После этого вывод о необходимости эвакуации вместе с пакетом документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, где военный проходит службу.

Госорган направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.

Затем Министерство подает запрос в страны ЕС о готовности безвозмездно предоставить военному необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Командование Медицинских сил ВСУ или соответствующий государственный орган о согласованном с иностранной стороной списке защитников Украины, которых могут принять на лечение за границей.