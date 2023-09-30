Украинские военные могут поехать за границу на лечение: куда подавать документы

Пока идет полномасштабная война России против Украины, наши Вооруженные Силы будут получать ранения и травмы. Поэтому Министерство обороны разработало алгоритм медицинской эвакуации для лечения за границу.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Постановление Кабмина рассказывает, что нужно военному для того, чтобы выехать на лечение за границу.
По упрощенной процедуре, теперь не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. Медицинское учреждение, где военный находится на лечении или реабилитации, должно инициировать и определить необходимость направления лечения за границу.
Документы также должно готовить медицинское учреждение. В пакет необходимых бумаг входят:
Шаблоны вышеперечисленных документов приводим ниже:
Загрузить эти шаблоны можно по ссылке.
После этого вывод о необходимости эвакуации вместе с пакетом документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, где военный проходит службу.
Госорган направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.
Затем Министерство подает запрос в страны ЕС о готовности безвозмездно предоставить военному необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Командование Медицинских сил ВСУ или соответствующий государственный орган о согласованном с иностранной стороной списке защитников Украины, которых могут принять на лечение за границей.
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