Рідні безвісти зниклого військового можуть отримувати його зарплату. Ось як її оформити

Українці, чиї близькі родичі-військові безвісти зникли на фронті при виконанні бойових завдань, можуть отримувати їхню зарплату.

Про те, хто і як може її оформити, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням публікацію групи "Ти ж юрист" у Telegram .

Як рідним оформити документи на отримання зарплати безвісти зниклого військового

"Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до ТЦК та СП. Бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти", - пояснюють юристи.

Які документи потрібно надати:

копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування)

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті)

копію свідоцтва про шлюб (за наявності)

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності)

копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера

Хто може отримати грошову допомогу:

дружина/чоловік

повнолітні діти, які проживають з військовим/військовою (у разі відсутності дружини / чоловіка)

опікуни, піклувальники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів із дитинства, незалежно від їхнього віку)

особи, які перебувають на утриманні (члени сім’ї, які повністю залежні від військового/військової)

батьки (у разі відсутності дружини/чоловіка та дітей)

У разі відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на одержання.

Як довго родина отримуватиме виплату

Сім’ї зниклих безвісти військових отримуватимуть виплату до дня визнання зниклого загиблим у судовому порядку. Суд має право визнати безвісти зниклих військових загиблими після двох років від дня припинення воєнного стану.

Також при наявності підтверджень, суд може оголосити про смерть військового раніше, але має пройти щонайменше 6 місяців.

Куди звертатись, щоб військового визнали зниклим безвісти (інфографіка: Міністерство внутрішніх справ України)