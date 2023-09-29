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У Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її сина

Чернігівська область, П'ятниця 29 вересня 2023 10:55
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У Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її сина У Чернігівської області мама загиблого військового побудувати дорогу (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Сосницькій громаді Чернігівської області мати загиблого військового Владислава Грищенка побудувала дорогу за гроші, виділені державою після загибелі сина. Воїн загинув улітку минулого року під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Сосницької громади у Facebook.

Чому мати вирішила так вчинити

На честь загиблого воїна було перейменовано вулицю, на якій мама заасфальтувала дорогу.

Валентина Грищенко хотіла залишила пам'ять про свого сина майбутнім поколінням. Загалом будівництво обійшлося в 3,5 мільйони гривень, було збудовано 350 метрів нової дороги.

У Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її синаУ Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її синаУ Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її синаУ Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її синаУ Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її синаМати загиблого Владислава Гриценка побудувала дорогу (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Мешканці вулиці вдячні Валентині за сина, за те, що вона виховала справжнього Героя.

"Обійшлося майже в 4 мільйони гривень. Жителі кварталу дуже задоволені новими умовами пересування цією вулицею, бо раніше ні навесні, ні восени, ні навіть влітку після заливного дощу не міг проїхати жоден транспорт. Тільки кажуть, щоб не такою величезною ціною були ці умови", - йдеться у повідомленні.

У Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її синаЯк виглядала вулиця раніше (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Що відомо про Владислава Гриценка

Військовий загинув влітку минулого року під час виконання бойового завдання у складі 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. На його честь було перейменовано вулицю, на якій мама побудувала дорогу.

У Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її синаВладислав Гриценко (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Раніше ми повідомляли, що матір загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУ.

Також ми писали, що мама загиблого бійця здійснила мрію сина та відкрила заклад на його честь.

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