Українські вчені виявили раптове зростання хлорофілу в океані: до чого це призведе

Що кажуть вчені

У листопаді 2023 року на всіх точках моніторингових досліджень, звідки беруть проби води, цей показник був у 2,5-3 рази більшим порівняно з листопадом 2022 року.

Дослідники припускають, що це пов'язано з наслідками глобального потепління: останнім часом в Антарктиці фіксують рекордно низькі площі морського льоду, тож океан отримує більше сонячного світла і нагрівається.

За даними фахівців, в листопаді минулого року в моніторингових точках температура води була від -1,1 до -0,7 С°, а цьогоріч - від 0,3 до 0,9 С°.

Про що свідчить підвищений рівень хлорофілу

Світло та підвищена температура пришвидшують процес фотосинтезу в рослин, активну участь в якому бере якраз хлорофіл. Тож зростання вмісту хлорофілу в пробах води свідчить про активний розвиток рослинних організмів (фітопланктону) в океані.

Зокрема, мова йде про одноклітинні мікроскопічні чи навіть нановодорості, які складно побачити неозброєним оком.

Фітопланктон є основою харчування для всіх мешканців океану, тож зростання його чисельності запускає каскадні процеси і впливає на життя інших морських організмів - від криля до китів.

До того ж більша кількість світла також викличе зміни у видовому складі мікроводоростей, що означає зміну розміру їхніх клітин та інших характеристик.

До чого це призведе

За словами вчених, всі ці процеси змінять архітектуру харчових мереж океану та матимуть глобальні наслідки для потоку речовини та енергії в морських екосистемах.

Українські науковці проводять постійні дослідження фітопланктону. Вони регулярно відбирають проби води у певних точках навколо острова.

У лабораторії цю воду фільтрують, виділяючи з неї зразки фітопланктону та бактеріопланктону, а також визначаючи вміст хлорофілу та гідрохімічні показники (концентрації кисню, заліза, нітрату, нітриту, сульфату тощо).

Зразки бактеріо- та фітопланктону фіксують, зберігають у спеціальних умовах і потім транспортують до України для подальшого вивчення.

Згідно з попередніми дослідженнями вчених, сам процес активного розвитку фітопланктону у весняно-літній період відбувається щорічно, але за ним можуть стояти різні групи організмів.

Вивчення саме цієї різниці дозволяє відстежувати вплив кліматичних змін на морське середовище. Тож і нинішні зразки, які дали такий приріст хлорофілу в океані, будуть ретельно вивчені щодо складу угруповань бактерій і фітопланктону та взаємодії між ними.

Вчені станції "Вернадський" виявили зростання вмісті хлорофілу в океані (фото: facebook.com/AntarcticCenter)