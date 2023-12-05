Украинские ученые обнаружили внезапный рост хлорофилла в океане: к чему это приведет

Что говорят ученые

В ноябре 2023 года на всех точках мониторинговых исследований, откуда берут пробы воды, этот показатель был в 2,5-3 раза больше по сравнению с ноябрем 2022 года.

Исследователи предполагают, что это связано с последствиями глобального потепления: в последнее время в Антарктике фиксируют рекордно низкие площади морского льда, так что океан получает больше солнечного света и нагревается.

По данным специалистов, в ноябре прошлого года в мониторинговых точках температура воды была от -1,1 до -0,7°, а в этом году - от 0,3 до 0,9°.

О чем свидетельствует повышенный уровень хлорофилла

Свет и повышенная температура ускоряют процесс фотосинтеза у растений, активное участие в котором принимает как раз хлорофилл. Поэтому рост содержания хлорофилла в пробах воды свидетельствует об активном развитии растительных организмов (фитопланктона) в океане.

В частности, речь идет об одноклеточных микроскопических или даже нановодорослях, которые сложно увидеть невооруженным глазом.

Фитопланктон является основой питания для всех обитателей океана, поэтому рост его численности запускает каскадные процессы и влияет на жизнь других морских организмов - от криля до китов.

К тому же, большее количество света также вызовет изменения в видовом составе микроводорослей, что означает изменение размера их клеток и других характеристик.

К чему это приведет

По словам ученых, все эти процессы изменят архитектуру пищевых сетей океана и будут иметь глобальные последствия для потока вещества и энергии в морских экосистемах.

Украинские ученые проводят постоянные исследования фитопланктона. Они регулярно отбирают пробы воды в определенных точках вокруг острова.

В лаборатории фильтруют эту воду, выделяя из нее образцы фитопланктона и бактериопланктона, а также определяя содержание хлорофилла и гидрохимические показатели (концентрации кислорода, железа, нитрата, нитрита, сульфата и т.п.).

Образцы бактерио- и фитопланктона фиксируют, хранят в специальных условиях и затем транспортируют в Украину для дальнейшего изучения.

Согласно предварительным исследованиям ученых, сам процесс активного развития фитопланктона в весенне-летний период происходит ежегодно, но за ним могут стоять разные группы организмов.

Изучение этой разницы позволяет отслеживать влияние климатических изменений на морскую среду. Поэтому и нынешние образцы, давшие такой прирост хлорофилла в океане, будут тщательно изучены по составу группировок бактерий и фитопланктона и взаимодействию между ними.

Ученые станции "Вернадский" обнаружили рост содержания хлорофилла в океане (фото: facebook.com/AntarcticCenter)