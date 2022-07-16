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Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство

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Киев, Суббота 16 июля 2022 14:42
Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство Фото: студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение (УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Студенты-контрактники, которые из-за пребывания в районе боевых действий или в оккупации задолжали университетам средства за второй семестр, будут освобождены от этих выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Он рассказал, что решение уже принял Кабинет министров Украины. Согласно ему, государство погасит задолженности для студентов-контрактников, а также освободит от выплат студентов, которые ранее находились в оккупации или блокировании, и не смогли выплатить долг за обучение.

"Сегодня правительство приняло распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов ЗВО на подготовку специалистов, которые имели задолженность за второй семестр обучения" , - сообщил министр.

По словам Шкарлета, от уплаты задолженности за второй семестр учебного года уже освободили более 13 тысяч студентов.

Соответствующее решение было принято в связи с возникшими проблемами выплат зарплат педагогам, которые недополучали средства из-за задолженности по контрактам от студентов.

Для того чтобы урегулировать ситуацию, МОН планирует компенсировать расходы учреждений высшего образования, которые относятся к сфере управления министерства.

Так, правительство выделит более 86 млн гривен для дальнейшего направления этих средств заведениям высшего образования.

Ранее мы писали, что абитуриенты, которые находятся на территориях, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), могут подать документы на поступление в ВУЗ.

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