Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство

Студенты-контрактники, которые из-за пребывания в районе боевых действий или в оккупации задолжали университетам средства за второй семестр, будут освобождены от этих выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета .

Он рассказал, что решение уже принял Кабинет министров Украины. Согласно ему, государство погасит задолженности для студентов-контрактников, а также освободит от выплат студентов, которые ранее находились в оккупации или блокировании, и не смогли выплатить долг за обучение.

"Сегодня правительство приняло распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов ЗВО на подготовку специалистов, которые имели задолженность за второй семестр обучения" , - сообщил министр.

По словам Шкарлета, от уплаты задолженности за второй семестр учебного года уже освободили более 13 тысяч студентов.

Соответствующее решение было принято в связи с возникшими проблемами выплат зарплат педагогам, которые недополучали средства из-за задолженности по контрактам от студентов.

Для того чтобы урегулировать ситуацию, МОН планирует компенсировать расходы учреждений высшего образования, которые относятся к сфере управления министерства.