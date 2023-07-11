Українські студенти можуть отримати виплату у розмірі 10 тисяч євро: що відомо

Українські студенти можуть отримати стипендію у розмірі 10 тисяч євро. Грант надає Європейський центральний банк для фінансування навчання та супутніх витрат. Подати заявку на виплати можуть студенти, яку поступили на магістратуру.
Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram.
За результатами спеціального конкурсу визначать 15 студентів, які отримають грант. Кошти виплачують за програмою Європейського центрального банку.
Участь у відборі можуть взяти студенти наступних спеціальностей:
Студент, який подає на грант, повинен бути громадянином України, а також бути зарахованим (або планувати вступ) до магістратури. Середня оцінка в навчанні на бакалавріаті має перевищувати 80 балів.
До 4 серпня потрібно заповнити анкету за посиланням. Після цього треба надіслати електронний лист на адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, додавши такі документи:
Раніше ми писали про те, чи випустять за кордон студента іноземного ВНЗ, якщо він приїде на літо в Україну.
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