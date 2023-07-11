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Українські студенти можуть отримати виплату у розмірі 10 тисяч євро: що відомо

Здібні студенти можуть отримати солідний грант (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українські студенти можуть отримати стипендію у розмірі 10 тисяч євро. Грант надає Європейський центральний банк для фінансування навчання та супутніх витрат. Подати заявку на виплати можуть студенти, яку поступили на магістратуру.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram.

Хто зможе змагатися за грант

За результатами спеціального конкурсу визначать 15 студентів, які отримають грант. Кошти виплачують за програмою Європейського центрального банку.

Участь у відборі можуть взяти студенти наступних спеціальностей:

  • обчислювальна техніка
  • економіка
  • інженерія
  • право
  • статистика або інші відповідні галузі (наприклад, математика, фінанси, політичні науки)

Студент, який подає на грант, повинен бути громадянином України, а також бути зарахованим (або планувати вступ) до магістратури. Середня оцінка в навчанні на бакалавріаті має перевищувати 80 балів.

Як подати заявку

До 4 серпня потрібно заповнити анкету за посиланням. Після цього треба надіслати електронний лист на адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, додавши такі документи:

  • форму заявки (у форматі Excel)
  • резюме та підтвердження прийняття або попереднього прийняття на магістерський курс за одним із відповідних напрямів навчання на 2023/2024 навчальний рік
  • ксерокопію підтвердження кваліфікації бакалавра та підтвердження рівня навчання (як єдиний PDF-файл).

Раніше ми писали про те, чи випустять за кордон студента іноземного ВНЗ, якщо він приїде на літо в Україну.

Читайте також про те, що українським студентам підвищать оплату за навчання в країнах ЄС.

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