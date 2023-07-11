Украинские студенты могут получить выплату в размере 10 тысяч евро: что известно

Украинские студенты могут получить стипендию в размере 10 тысяч евро. Грант предоставляет Европейский центральный банк для финансирования обучения и сопутствующих расходов. Подать заявку на выплаты могут студенты, поступившие на магистратуру.
Об этом сообщает Минреинтеграции в Telegram.
По результатам специального конкурса определят 15 студентов, которые получат грант. Средства выплачиваются по программе Европейского центрального банка.
Участие в отборе могут принять студенты следующих специальностей:
Студент, который подается на грант, должен быть гражданином Украины, а также быть зачисленным (или планировать поступление) в магистратуру. Средняя оценка в обучении на бакалавриате должна превышать 80 баллов.
До 4 августа нужно заполнить анкету по ссылке. После этого нужно отправить электронное письмо по адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, добавив следующие документы:
Ранее мы писали о том, выпустят ли за границу студента иностранного вуза, если он приедет на лето в Украину.
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