Украинские студенты могут получить выплату в размере 10 тысяч евро: что известно

Кто сможет подать документы на грант

По результатам специального конкурса определят 15 студентов, которые получат грант. Средства выплачиваются по программе Европейского центрального банка.

Участие в отборе могут принять студенты следующих специальностей:

вычислительная техника

экономика

инженерия

право

статистика или другие соответствующие специальности (например, математика, финансы, политические науки)

Студент, который подается на грант, должен быть гражданином Украины, а также быть зачисленным (или планировать поступление) в магистратуру. Средняя оценка в обучении на бакалавриате должна превышать 80 баллов.

Как подать заявку

До 4 августа нужно заполнить анкету по ссылке . После этого нужно отправить электронное письмо по адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, добавив следующие документы: