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Українським студентам підвищать ціни за навчання в країні ЄС: деталі

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Четвер 29 червня 2023 14:11
Українським студентам підвищать ціни за навчання в країні ЄС: деталі Фото: Навчання у Нідерландах (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці, які захочуть навчатися в університетах Нідерландів в наступному році, платитимуть в кілька разів більше як студенти з країн поза ЄС. У поточному році вони користувалися пільгою.

Відтепер вартість курсу може становити від 10 000 до 15 000 євро на рік, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на volkskrant.nl.

Оплата навчання на загальних підставах для біженців з України стосуватиметься нідерландських університетів та коледжів. Вартість курсу для студентів із країн поза ЄС вища в кілька разів. Досі українці платили за своє навчання нарівні з жителями Нідерландів – 2209 євро.

Таку пільгу для біженців вирішили запровадити в організації Університетів Нідерландів та Асоціації університетів прикладних наук. Між тим, це не було організовано на рівні державної підтримки, тому гроші навчальним закладам не компенсували. Оскільки не всі заклади можуть дозволити собі такі фінансові витрати, більшість університетів та коледжів планують повернути попередні умови оплати.

Зазначається, що в 2022 році в університети Нідерландів вступили 540 українців. Для них пільга збережеться і вони зможуть продовжити навчання на тих самих умовах, на яких вступали. А ті українці, які захочуть вступати у 2023/2024 навчальному році, будуть оплачувати навчання за ціною від 10 000 до 15 000 євро на рік.

Втім, деякі ВНЗ Нідерландів вирішили продовжити надавати пільгові умови. Один із таких –TU Eindhoven. Там українці платитимуть за навчання стільки само, які голландські студенти.

За юридичним статусом, який отримали українці в Нідерландах у зв'язку із війною, вони отримали право на роботу, але не мають право на студентське фінансування.

Між тим, деякі університети Німеччини пропонують безплатне навчання та програми підтримки для українців.

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