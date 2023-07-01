Чи випустять студента іноземного ВНЗ за кордон, якщо він приїде на літо в Україну: відповідь юриста

У багатьох іноземних ВНЗ закінчується навчальний рік, тому деякі українські студенти планують приїхати додому на літо. Втім їх турбує питання, чи зможуть хлопці потім повернутись на навчання за кордон, якщо їм уже виповнилося 18 років і вони є військовозобов'язаними.

Чи зможуть повнолітні студенти іноземних ВНЗ виїхати за кордон

"Студентів, які є громадянами України, але навчаються за кордоном, не випускають в інші країни у період дії воєнного стану. Ця заборона почала діяти у першій декаді вересня минулого року. Тому, якщо студент приїде в Україну, то його вже не випустять за кордон", - пояснила юрист Марія Левченко.

Наголосимо, що мова йде саме про повнолітніх студентів-чоловіків, які стоять на військовому обліку.

Чому можуть не випустити за кордон 17-річних юнаків

Зараз не рідко трапляються випадки, коли на кордоні зупиняють 17-річних юнаків. По закону такі хлопці мають право перетинати кордон під час війни. Але в Україні ввели нову постанову - зменшили вік, коли треба вставати на військовий облік. Це треба зробити з 16 років й отримати приписне

В іншому випадку прикордонники можуть скористати постановою і не випустити за кордон 17-річного юнака, який не стоїть на обліку. Це варто врахувати при організації поїздки в інші країни.

За яких умов чоловік може виїхати кордон

"Для того, щоб 100% чоловік міг виїхати за кордон, є дві умови. Перша - він має бути не придатним до служби та знятим з військового обліку. Відповідно, військовозобов'язаного за кордон не пропустять. Також треба звертати увагу, коли людину визнали непридатною для військової служби. Якщо ВЛК проходили у період мирного часу, то скоріш за все чоловіка попросять пройти перевірку ще раз", - каже Левченко.

Також вона пояснює, що це може відбуватись через те, що у воєнний час ті діагнози, які були підставою для визнання непридатності, у воєнний час можуть визнаватись умовно-придатними для служби. А це вже категорія людей, яких можна мобілізувати.

"Тому, якщо ваш діагноз змінив свій статус в період дії воєнного часу і вас визнали умовно-придатними, ви не зможете виїхати за кордон", - пояснює юрист.