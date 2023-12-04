Українські студенти будуть отримувати соціальну стипендію: кому вона доступна

особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. У такому випадку потрібна підстава виписки з відповідного Єдиного реєстру осіб. Їхні діти повинні надати таку виписку чи копію рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
учасники бойових дій та їхні діти. Їм для оформлення соціальної стипендії достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.
Якщо паперові документи для призначення стипендії втрачено, орган соцзахисту може використати скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією чи медичного висновку про дитину з інвалідністю.
"Такі зміни зумовлені тим, що під час дії воєнного стану в Україні почастішали випадки втрати паперових документів, які необхідні для призначення державної соціальної допомоги", - зазначили в Міністерстві.
Які стипендії студенти отримують зараз
Ординарна (звичайна) академічна стипендія - 2 000 гривень на місяць.
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні - 2 910 гривень на місяць.
Ординарна академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 2 550 гривень на місяць.
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 3 711 гривень на місяць.
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабміном - 4 000 гривень на місяць.
Іменна академічна стипендія Верховної Ради - 4 400 гривень на місяць.
Академічна стипендія Президента України - 4 400 гривень на місяць.
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 250 гривень на місяць.
Соціальна стипендія для осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 026 гривень на місяць.
Соціальна стипендія для інших одержувачів соціальних стипендій - 1 180 гривень на місяць.