Украинские студенты будут получать социальную стипендию: кому она доступна

лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. В таком случае требуется основание выписки из соответствующего Единого реестра лиц. Их дети должны предоставить такую выписку или копию решения об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
участники боевых действий и дети. Им для оформления социальной стипендии достаточно предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение УБД.
Если бумажные документы для назначения стипендии утрачены, орган соцзащиты может использовать сканированную копию выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или медицинского заключения ребенка с инвалидностью.
"Такие изменения обусловлены тем, что во время действия военного положения в Украине участились случаи потери бумажных документов, необходимых для назначения государственной социальной помощи", - отметили в Министерстве.
Какие стипендии студенты получают сейчас
Ординарная (обычная) академическая стипендия - 2 000 гривен в месяц.
Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в учебе - 2 910 гривен в месяц.
Ординарная академическая стипендия для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 2 550 гривен в месяц.
Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 3 711 гривен в месяц.
Именная и академическая стипендии, основанные Кабмином - 4 000 гривен в месяц.
Именная академическая стипендия Верховной Рады - 4 400 гривен в месяц.
Академическая стипендия Президента Украины - 4 400 гривен в месяц.
Социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 250 гривен в месяц.
Социальная стипендия для лиц среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 026 гривен в месяц.
Социальная стипендия для других получателей социальных стипендий - 1 180 гривен в месяц.