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Украинские студенты будут получать социальную стипендию: кому она доступна

Социальная стипендия для студентов 2024 года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В 2024 году украинские студенты получат социальные стипендии, однако доступны они не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства социальной политики.

Кто получит социальные стипендии

Такие выплаты будут получать:

  • лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. В таком случае требуется основание выписки из соответствующего Единого реестра лиц. Их дети должны предоставить такую выписку или копию решения об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
  • участники боевых действий и дети. Им для оформления социальной стипендии достаточно предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение УБД.

Если бумажные документы для назначения стипендии утрачены, орган соцзащиты может использовать сканированную копию выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или медицинского заключения ребенка с инвалидностью.

"Такие изменения обусловлены тем, что во время действия военного положения в Украине участились случаи потери бумажных документов, необходимых для назначения государственной социальной помощи", - отметили в Министерстве.

Какие стипендии студенты получают сейчас

  • Ординарная (обычная) академическая стипендия - 2 000 гривен в месяц.
  • Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в учебе - 2 910 гривен в месяц.
  • Ординарная академическая стипендия для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 2 550 гривен в месяц.
  • Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 3 711 гривен в месяц.
  • Именная и академическая стипендии, основанные Кабмином - 4 000 гривен в месяц.
  • Именная академическая стипендия Верховной Рады - 4 400 гривен в месяц.
  • Академическая стипендия Президента Украины - 4 400 гривен в месяц.
  • Социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 250 гривен в месяц.
  • Социальная стипендия для лиц среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 026 гривен в месяц.
  • Социальная стипендия для других получателей социальных стипендий - 1 180 гривен в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы могут получить стипендию на обучение в Австрии.

Читайте также, почему украинский студент должен университету 200 тысяч гривен.

А еще мы рассказывали о скандале в КНУ, где преподаватель выдал статью российского ученого за свою.

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