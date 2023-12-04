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Українські студенти будуть отримувати соціальну стипендію: кому вона доступна

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 10:22
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Українські студенти будуть отримувати соціальну стипендію: кому вона доступна Соціальна стипендія для студентів 2024 (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У 2024 році українські студенти будуть отримувати соціальні стипендії, проте доступні вони не всім.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.

Хто отримає соціальні стипендії

Такі виплати будуть отримувати:

  • особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. У такому випадку потрібна підстава виписки з відповідного Єдиного реєстру осіб. Їхні діти повинні надати таку виписку чи копію рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
  • учасники бойових дій та їхні діти. Їм для оформлення соціальної стипендії достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.

Якщо паперові документи для призначення стипендії втрачено, орган соцзахисту може використати скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією чи медичного висновку про дитину з інвалідністю.

"Такі зміни зумовлені тим, що під час дії воєнного стану в Україні почастішали випадки втрати паперових документів, які необхідні для призначення державної соціальної допомоги", - зазначили в Міністерстві.

Які стипендії студенти отримують зараз

  • Ординарна (звичайна) академічна стипендія - 2 000 гривень на місяць.
  • Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні - 2 910 гривень на місяць.
  • Ординарна академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 2 550 гривень на місяць.
  • Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 3 711 гривень на місяць.
  • Іменна та академічна стипендії, засновані Кабміном - 4 000 гривень на місяць.
  • Іменна академічна стипендія Верховної Ради - 4 400 гривень на місяць.
  • Академічна стипендія Президента України - 4 400 гривень на місяць.
  • Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 250 гривень на місяць.
  • Соціальна стипендія для осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 026 гривень на місяць.
  • Соціальна стипендія для інших одержувачів соціальних стипендій - 1 180 гривень на місяць.

Раніше ми повідомляли про те, що українці можуть отримати стипендію на навчання в Австрії.

Читайте також, чому український студент заборгував університетові 200 тисяч гривень.

А ще ми розповідали про скандал у КНУ, де викладач видав статтю російського науковця за свою.

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