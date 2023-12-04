Українські студенти будуть отримувати соціальну стипендію: кому вона доступна
У 2024 році українські студенти будуть отримувати соціальні стипендії, проте доступні вони не всім.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.
Хто отримає соціальні стипендії
Такі виплати будуть отримувати:
- особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. У такому випадку потрібна підстава виписки з відповідного Єдиного реєстру осіб. Їхні діти повинні надати таку виписку чи копію рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- учасники бойових дій та їхні діти. Їм для оформлення соціальної стипендії достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.
Якщо паперові документи для призначення стипендії втрачено, орган соцзахисту може використати скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією чи медичного висновку про дитину з інвалідністю.
"Такі зміни зумовлені тим, що під час дії воєнного стану в Україні почастішали випадки втрати паперових документів, які необхідні для призначення державної соціальної допомоги", - зазначили в Міністерстві.
Які стипендії студенти отримують зараз
- Ординарна (звичайна) академічна стипендія - 2 000 гривень на місяць.
- Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні - 2 910 гривень на місяць.
- Ординарна академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 2 550 гривень на місяць.
- Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 3 711 гривень на місяць.
- Іменна та академічна стипендії, засновані Кабміном - 4 000 гривень на місяць.
- Іменна академічна стипендія Верховної Ради - 4 400 гривень на місяць.
- Академічна стипендія Президента України - 4 400 гривень на місяць.
- Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 250 гривень на місяць.
- Соціальна стипендія для осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 026 гривень на місяць.
- Соціальна стипендія для інших одержувачів соціальних стипендій - 1 180 гривень на місяць.
Раніше ми повідомляли про те, що українці можуть отримати стипендію на навчання в Австрії.
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