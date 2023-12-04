Украинские студенты будут получать социальную стипендию: кому она доступна

Социальная стипендия для студентов 2024 года (фото: Freepik)

В 2024 году украинские студенты получат социальные стипендии, однако доступны они не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства социальной политики.