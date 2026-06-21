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Прем'єр Британії Кір Стармер у понеділок оголосить про свою відставку, - ЗМІ

02:49 21.06.2026 Нд
1 хв
Прем'єр Британії вже обговорює графік звільнення в резиденції, пише Reuters
aimg Катерина Коваль
Прем'єр Британії Кір Стармер у понеділок оголосить про свою відставку, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, піде у відставку в понеділок. Він також має намір представити чіткий графік свого звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За інформацією видання, Стармер дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим.

Такого висновку він дійшов після низки розмов з міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та лідерами профспілок.

У публікації зазначається, що наразі прем'єр-міністр обговорює це питання зі своєю дружиною в офіційній заміській резиденції Чекерс, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

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Однак високопоставлені представники Лейбористської партії очікують, що чітка заява щодо його майбутнього пролунає вже у понеділок.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявляв, що не залишить свою посаду, попри розгромну поразку лейбористів на місцевих виборах і зростаючий тиск усередині партії.

При цьому в самому уряді Стармера також загострилася криза. Напередодні міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг подав у відставку, як і міністр оборони Джон Гілі.

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