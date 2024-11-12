Українські слова, які ніколи не буде використовувати у розмові розумна людина: перевірте себе

"Однак" або "Але"

Ці слова знецінюють попередню думку. Наприклад: "Це було чудово, однак ми очікували більшого" - і це жалюгідне виправдання.

"Як відомо, багато людей"

Це розпливчаста фраза, без аргументів, яка означає, що ви не володієте предметом розмови. Людина, яка має достатньо аргументів для підтвердження своєї думки, ніколи не вдаватиметься до таких фраз.

"Типу"

Це слово-паразит, що знижує вашу репутацію. Це слово належить до лексики, яка свідчить про низьку самооцінку.

"Я можу помилятися, але…"

Фраза, яка демонструє сумнів та підриває довіру. Якщо ви сумніваєтеся - краще утриматися від висловлення своєї думки з цього питання.

"Я міг би"

Сигнал, що ви не маєте наміру робити щось, і при цьому говорите абстрактно. Цю фразу доречно використовувати тоді, коли ви хочете показати вищість над своїм співрозмовником.

"Непогана ідея"

Непрозора оцінка, що може здатися образливою.

"Не ображайтеся, але…"

Фраза, що налаштовує співрозмовника проти вас.

"Пам'ятайте, ваші слова - це ваш імідж. Вживайте їх обдумано", - радить тренер з ораторської майстерності.