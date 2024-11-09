"Слухаю", "так", "алло": чому так відповідати на дзвінок неввічливо і як українською правильно

Початок телефонної розмови має велике значення і важливу роль у спілкуванні. Ваші перші слова у розмові з незнайомою людиною можуть встановити тон усій подальшій бесіді. Тому варто знати, як найкраще почати бесіду і що говорити точно не слід.

Які слова не варто говорити у розмові телефоном та як не варто вітатися у слухавку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис тренера з ораторської майстерності Павла Мацьопи в Instagram.

За словами експерта, використання популярних фраз "алло", "так", "слухаю" - може бути сприйняте неввічливе або незацікавлене. І це може погано вплинути на подальшу розмову. Є значно приємніші фрази, які будуть більш тактовні.

Правило 1

Починати розмову потрібно з привітання: "доброго ранку, "добрий день", "вітаю". Після цього запитайте людину чи комфортно (або зручно) їй зараз спілкуватися. Якщо ви почули позитивну відповідь - продовжуйте. Якщо ні - спитайте, коли можна перетелефонувати.

Правило 2

Коли закінчуєте бесіду, обов'язково попрощайтеся та дочекайтеся останніх слів співрозмовника. Адже класти слухавку раніше - не тактовно.

Правило 3

При досягненні певних домовленостей обов'язково за деякий час продублюйте підтвердження в текстовому форматі або згоду.

Правило 4

Ніколи не закінчуйте розмову першими, якщо телефонували не ви.

Правило 5

По етикету закінчує бесіду то, хто телефонував.