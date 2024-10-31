Три прості фрази, які швидко показують недалеких та безграмотних людей

Деякі мовні звороти та слова стали "червоними прапорцями" у розмовній та письмовій мові, відразу сигналізуючи про недостатнє володіння українською. А ви їх часто використовуєте у розмові?

Які фрази видають недалеких та безграмотних людей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram сторінку дикторки та тренерки з ораторського мистецтва Ольги Мацьопи.

"У мене у знайомого…" зазвичай використовують маленькі діти, які не навчились будувати правильно речення. Але ж ми люди дорослі, тому виникає питання: у тебе чи у твого знайомого?" - запитує дикторка.

Вона пояснила, як насправді треба казати правильно:

"Тож говорімо правильно: "у мого знайомого" або "в моєї мами й так далі" - наводить правильний приклад Мацьопа.

"Таке - сленговий вираз, який властивий підліткам. Він плавно перекочував у мову дорослих і став словом паразитом. "Таке" ми кажемо тоді, коли ми сумніваємось, але повірте в українській мові є багато слів, які можуть допомогти вам виразити цей сумнів", - пояснює тренерка з ораторського мистецтва.

Ще одне слово паразит - "смачний", який використовують до порівняння з ти, що з'їсти ніяк не вийде.

"Кажуть "зараз на мої продукти смачна ціна" або "я написала такий смачний текст". На щастя люди не так часто використовують цю фразу, проте, нею хворіють ті, хто займаються просуванням чи рекламою" - каже дикторка.

Вона пояснює, як говорити або писати так, щоб з вас не насміхалися:

"Ціни можуть бути вигідними, а текст, наприклад, бездоганно написаним" - резюмує Мацьопа.