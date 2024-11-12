Украинские слова, которые никогда не будет использовать в разговоре умный человек: проверьте себя

"Однак" или "Але"

Эти слова обесценивают предыдущее мнение. Например: "Це було чудово, однак ми очікували більшого" - и это жалкое оправдание.

"Як відомо, багато людей"

Это расплывчатая фраза без аргументов, которая означает, что вы не владеете предметом разговора. Человек, имеющий достаточно аргументов для подтверждения своего мнения, никогда не прибегнет к таким фразам.

"Типу"

Это слово-паразит, снижающий вашу репутацию. Это слово относится к лексике, свидетельствующей о низкой самооценке.

"Я можу помилятися, але…"

Фраза, демонстрирующая сомнение и подрывающая доверие. Если вы сомневаетесь – лучше воздержаться от выражения своего мнения по этому вопросу.

"Я міг би"

Сигнал, что вы не намерены делать что-либо, и при этом говорите отвлеченно. Эту фразу уместно использовать тогда, когда вы хотите показать превосходство над своим собеседником.

"Непогана ідея"

Непрозрачная оценка, которая может показаться оскорбительной.

"Не ображайтеся, але…"

Фраза, настраивающая собеседника против вас.

"Помните, ваши слова - это ваш имидж. Употребляйте их обдуманно", - советует тренер по ораторскому мастерству.