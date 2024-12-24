Українські різдвяні пісні, які створять святковий настрій. Послухайте ці атмосферні хіти
Українські колядки та інші святкові пісні яскраво відображають традиції та передають глибокий зміст Різдва.
Тому РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати відомі композиції, презентовані у сучасному виконанні. Їх співали Тіна Кароль, Настя Каменських, Дмитро Монатік та інші представники нашої сцени.
alyona alyona, KOLA, Jerry Heil - "Щедра ніч"
"Українські традиції мають місце у серці кожного з нас, а Різдво - одне з найголовніших свят, де традиції відіграють величезну роль. Усі ми кожного дня проживаємо страх, біль, втрати, але всі маємо лише одну мрію - зібратись сім’єю за одним різдвяним столом під мирним небом.
Ця пісня саме про те, чого нам так не вистачає у ці дні, про теплі спогади та рідних людей поруч. І хоч кожна з нас з різних куточків України, але те, що нас об'єднує - любов до сім'ї, українських традицій та Різдва", - розповідають про свою композицію виконавиці.
Ірина Федишин - "Україна колядує"
Артистка у минулому випустила святкову пісню, яка кожного року залишається актуальною та бажаною серед слухачів. Композиція вийшла динамічною та наповненою глибокими сенсами.
ROXOLANA - "Настрій колядувати"
Співачка і авторка пісень ROXOLANA об’єднала артистів для створення різдвяного проєкту "Настрій: Колядувати". Разом із Дмитром Монатіком, гуртом KAZKA, Володимиром Дантесом, Пилипом Коляденком та фольклористкою і переможницею "Голосу країни 12" Марією Квіткою артистка виконала традиційні різдвяні колядки у сучасній обробці.
Колядка "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя"
Колядку виконав Шіді-ріді band, і вона отримала веселе та ритмічне звучання.
VLADA K feat. alyona alyona - "Загадаю"
"Ця пісня - ніби молитва за мир і щастя в кожному домі. Слова обʼєднують прості людські мрії, адже зараз українці живуть тільки з однією мрією, аби в їх домі був мир і запанувала злагода", - розповідає VLADA.
Роман Скорпіон & YURIANA - "Колядуй, Україно"
Співак, композитор та автор Роман Скорпіон предтавив власну різдвяну композицію “Колядуй, Україно”, в якій передає казкову атмосферу та настрій свята, традиції та обряди.
Тіна Кароль - "Добрий вечір тобі, пане господарю"
Тіна Кароль у мюзиклі "Різдвяна історія" заспівала одну з найвідоміших українських колядок, і у виконанні артистки вона засяяла новими барвами.
Тіна Кароль - "Щедрик"
Також співачка заспівала знаменитий "Щедрик" Микола Леонтовича, який був написаний у 1916 році. Після того як пісня прозвучала у Нью-Йорку в 1921-му, вона стала відомою на весь світ і кожного року виконується й досі. Цей хіт слухачі впізнають з перших нот.
Різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці"
У цьому різдвяному фільмі зібрані 8 автентичних колядок, які знайшли нове дихання в поєднанні з електронним саундом Ярослава Маяка. Різдвяні хіти пролунали на широку аудиторію голосами відомих українських виконавців.
Настя Каменських - "Добрий вечір тобі, пане господарю"
Артистка кілька років тому презентувала власний різдвяний музичний фільм. Вона заспівала популярні колядки та інші святкові пісні у ніжній інструментальній обробці.
Різдвяна збірка пісень українською
Також ми писали про світові хіти Різдва.
А ще почитайте про 5 новорічних ігор та розваг, у які можна грати всією родиною.