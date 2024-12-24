Рождественские песни, которые создадут праздничное настроение. Послушайте эти атмосферные хиты

Поэтому РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить известные композиции, представленные в современном исполнении. Их пели Тина Кароль, Настя Каменских, Дмитрий Монатик и другие представители нашей сцены.

alyona alyona, KOLA, Jerry Heil - "Щедра ніч"

"Украинские традиции имеют место в сердце каждого из нас, а Рождество - один из главных праздников, где традиции играют огромную роль. Все мы каждый день проживаем страх, боль, потери, но все имеют только одну мечту - собраться семьей за одним рождественским столом под мирным небом.

Эта песня именно о том, чего нам так не хватает в эти дни, о теплых воспоминаниях и родных людях рядом. И хотя каждая из нас из разных уголков Украины, но то, что нас объединяет - любовь к семье, украинским традициям и Рождеству", - рассказывают о своей композиции исполнительницы.

Ирина Федишин - "Украина колядує"

Артистка в прошлом выпустила праздничную песню, которая ежегодно остается актуальной и желанной среди слушателей. Композиция получилась динамичной и наполненной глубокими смыслами.

ROXOLANA - "Настрій колядувати"

Певица и автор песен ROXOLANA объединила артистов для создания рождественского проекта "Настрій: Колядувати". Вместе с Дмитрием Монатиком, группой KAZKA, Владимиром Дантесом, Филиппом Коляденко и фольклористкой и победительницей "Голоса країни-12" Марией Квиткой артистка исполнила традиционные рождественские колядки в современной обработке.

Колядка "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя"

Колядку исполнил Шиди-риди band, и она получила веселое и ритмичное звучание.

VLADA K feat. alyona alyona - "Загадаю"

"Эта песня - будто молитва за мир и счастье в каждом доме. Слова объединяют простые человеческие мечты, ведь сейчас украинцы живут только с одной мечтой, чтобы в их доме был мир и воцарилось согласие", - рассказывает VLADA.

Роман Скорпион & YURIANA - "Колядуй, Україно"

Певец, композитор и автор Роман Скорпион представил собственную рождественскую композицию "Колядуй, Україно", в которой передает сказочную атмосферу и настроение праздника, традиции и обряды.

Тина Кароль - "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Тина Кароль в мюзикле "Рождественская история" спела одну из самых известных украинских колядок, и в исполнении артистки она засияла новыми красками.

Тина Кароль - "Щедрик"

Также певица спела знаменитый "Щедрик" Николай Леонтовича, который был написан в 1916 году. После того как песня прозвучала в Нью-Йорке в 1921-м, она стала известной на весь мир и каждый год исполняется до сих пор. Этот хит слушатели узнают из первых нот.

Рождественский фильм "Колядки на Кудрявці"

В этом рождественском фильме собраны 8 аутентичных колядок, которые нашли новое дыхание в сочетании с электронным саундом Ярослава Маяка. Рождественские хиты прозвучали на широкую аудиторию голосами известных украинских исполнителей.

Настя Каменских - "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Артистка несколько лет назад презентовала собственный рождественский музыкальный фильм. Она спела популярные колядки и другие праздничные песни в нежной инструментальной обработке.

Рождественский сборник песен на украинском языке