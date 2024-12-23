5 новорічних ігор та розваг, у які можна грати всією родиною

Новорічні свята - це час, коли вся родина збирається разом, щоб відсвяткувати та створити незабутні спогади. Одним із способів зробити святкування особливим є організація веселих ігор та розваг, які підходять для всіх вікових груп.

"Утримай сніжинку"

Для цієї гри потрібно зробити маленькі кульки з вати, які імітують сніжинки. Учасники повинні дмухати на ці "сніжинки", намагаючись утримати їх у повітрі якомога довше. Перемагає той, хто зуміє утримати "сніжинку" найбільше часу, не даючи їй впасти.

Всі учасники повинні ретельно контролювати своє дихання, намагаючись не видихати занадто сильно, щоб сніжинка не злетіла. Ця гра розвиває дихальну систему та приносить багато радості.

Вона особливо цікава для дітей, адже допомагає їм тренувати координацію і спостережливість. Тому під час свят цей простий, але дуже ефективний конкурс стане чудовим способом провести час з родиною.

"Мандаринові перегони"

Учасники отримують по мандарину та парі рукавичок. Завдання полягає в тому, щоб очистити мандарин від шкірки, не знімаючи рукавичок, що значно ускладнює процес. Перемагає той, хто швидше за всіх впорається з цим завданням.

Проте, варто зазначити, що для участі в грі важливо, щоб кожен мав можливість використовувати як мінімум одну руку, адже без цього завдання виглядатиме надто складним. Під час гри буде багато сміху і веселощів, адже не кожен зможе швидко впоратися з цією складною, але цікавою задачею.

Крім того, ця гра допоможе не тільки розважитися, але й налаштуватися на святкову атмосферу, адже мандарини є символом Нового року для багатьох людей. Це чудова можливість зробити святкування більш динамічним і активним.

"Наряди ялинку"

Розділіть родину на дві команди. Кожна команда повинна по черзі підходити до ялинки та вішати на неї ялинкові прикраси, при цьому не можна переміщати прикраси, що були вже повішені.

Перемагає команда, яка першою нарядила ялинку або прикрасила її найбільше. Це не лише весела гра, але й чудовий спосіб розподілити обов'язки і заохотити дітей допомогти в оформленні новорічної ялинки. Учасники можуть використовувати будь-які прикраси - від традиційних куль до власноруч зроблених виробів.

Гра стимулює креативність і спільну роботу в команді. Вона також дозволяє дітям відчути себе важливою частиною святкових приготувань і приносить безліч радісних моментів під час святкування.

Прикрашання ялинки - чудова справа для усієї родини (фото: Freepik.com)

"Вірю чи не вірю?"

Підготуйте цікаві факти про Новий рік та святкування, як традиції в різних країнах, історичні факти або легенди. Один учасник зачитує факт, а інші повинні відповісти, чи вірять вони в цей факт.

Наприклад, можна дізнатися, що в Японії подарунки на Новий рік традиційно обв'язують червоною стрічкою, або що у Франції святкову вечерю їдять до опівночі, а не після. Інші гравці можуть дискутувати, чому вони вірять чи не вірять у ці факти.

Ця гра не тільки розвеселить, але й дозволить дізнатися більше про традиції та історію свята. Вона особливо цікава тим, хто любить дізнаватися нове і вчити цікаві факти. Гра також допомагає проводити час разом, а відповідно, створює атмосферу єдності та теплоти.

"Танці з подарунками"

Ця гра є чудовим способом розважити родину під час святкування. Учасники по черзі танцюють під новорічну музику з подарунками в руках. Як тільки музика зупиняється, гравці повинні передати подарунок іншому учаснику, а той - повернути подарунок назад.

Всі повинні діяти швидко, а ось хто отримає подарунок останнім, той і стане переможцем. Ідеально підходить для веселих і неформальних святкувань. Дітям також сподобається ця гра, адже вони можуть рухатися під музику і отримувати відчуття свята.