Українські прізвища з козацьким корінням: які з них можна побачити й зараз

Українські прізвища - це справжня скарбниця історії. Особливо цінними є ті, що мають козацьке походження, адже вони зберігають пам’ять про відважних воєводів, дипломатів і діячів.

Як виникали козацькі прізвища

За місцем проживання. Прізвища часто походили від географічних назв, наприклад, Полтавський, Сумський, Канівець.

За характером чи рисами. Багато прізвищ описували особливості характеру чи зовнішності: Завзятий, Сміливий, Кривоніс.

За професією. Такі прізвища, як Бондар, Гончар чи Швець, відображали ремесло.

За військовим званням. Наприклад, Отаманенко чи Гетьманський.

Прізвища українського козацтва, які існують досі

Хмельницький. Прізвище легендарного гетьмана Богдана Хмельницького. І досі трапляється серед сучасних українців.

Сагайдачний. Родова назва, пов'язана з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним.

Мазепа. Одне з найвідоміших прізвищ, пов'язаних із гетьманом Іваном Мазепою.

Кочубей. Прізвище давнього українського роду, що увійшов у козацьку аристократію.

Дорошенко. На честь одного з найвизначніших гетьманів - Петра Дорошенка.

Сірко. На честь легендарного кошового отаману Івана Сірка.

Богун. Прізвище славнозвісного полковника Івана Богуна.

Вишневецькій. Походить з князівського роду, від засновника Запорізької Січі Дмитра Вишневецького.

Прізвища військових чинів:

Джура

Компанієць

Курінний

Отаманенко

Сердюк

Сотник

Хорунжий

Чотар

Дворянські прізвища:

Адамович

Безбородько

Вернадський

Галаган

Дорошенко

Жданович

Карпенко

Лазаревський

Остроградський

Полуботок

Самойлович

Тарновський

Ханенко

Щербань

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