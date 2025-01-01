Ці прізвища у давнину отримували тільки шановані українці: у цьому списку є ваше?

У кожному українському слові закладена глибока історія, і прізвища - не виключення. У давнину прізвища були не просто відзнакою роду, а й свідченням характеру людини, описували його якості та чесноти.

Які прізвища давали тільки добрим людям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на з посиланням на роботу мовознавця та історика Юліана Редько " Сучасні українські прізвища ".

У стародавні часи імена й прізвища не обирали навмання. Вони були своєрідним дзеркалом душі, відображали чесноти та вчинки.

Чи знали ви, що існували прізвища, які давали виключно добрим людям? Ось перелік таких прізвищ, можливо ви знаєте таку людину або є такою самі:

Тихий

Благий

Тишко

Тихенький

Тихун

Делікатний

Ласкавий

Коханий

Субтельний

Мирний

Любий

Мироша

Солодкий

Святий

Добріян

Добрий

Також прізвищем "Делікатний називали спокійних та прихильних до миру та злагоди людей, а тих, чиє серце було переповнено добротою зазвичай називали "Слухняний".

Люди, які відрізнялись справедливим та щирим ставленням мали прізвища "Мироша" та "Солодкий".

Також є прізвища, які мають метафоричне значення, наприклад такі, як "Шовковий" і "Оксамитний".

На перший погляд, може здатися, що прізвища пов'язані з матеріалом одягу, проте, це не так. Ці прізвища вказують на те, що людина має доброзичливий та м'який характер.