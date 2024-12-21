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Жінка на чолі роду: 46 українських прізвищ, які можуть на це вказувати

Субота 21 грудня 2024 08:00
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Жінка на чолі роду: 46 українських прізвищ, які можуть на це вказувати Які українські прізвища пішли від жіночих імен (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Прізвища можуть багато розповісти про історію родини. Деякі з них вказують на те, що в певні часи вашим родом справді правила жінка.

Які прізвища є свідченням матріархату в українських родах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роботу мовознавця Юліан Редько "Сучасні українські прізвища".

В давні часи головним у родині мав бути чоловік. Проте, бувало й таке, що жінка ставала головою сім'ї, наприклад, через загибель чоловіка. Більшість з таких прізвищ можна почути й у сучасному світі, ось приклади:

Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко, Гальченко, Гальчук, Ганзенко

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук, Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко, Мотрук, Мотрич, Мотренко

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук

Любащенко, Любченко, Любарщук

Наталуха, Натальченко, Наталенко, Харитенко, Химченко, Хівренко

Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольченко, Олениченко

Євдошенко, Івженко, Ольжич, Ольженко

Є й ще одна ознака, що в давнину головною у вашому роді могла бути жінка - зверніть увагу, з якого слова походить прізвище.

Якщо перша частина схожа на жіноче старовинне ім'я, то сумнівів немає - у вас в роду були сильні жінки, які керували родиною.

Раніше ми писали про українські прізвища, які в давнину були рідкісними.

А також згадували, які прізвища в давній Україні давали шанованим людям.

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