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Украинские фамилии с козацкими корнями: какие из них можно увидеть и сейчас

Какие украинские фамилии козацкого происхождения существуют сейчас (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Фамилии, имеющие корни со времен украинского козачества, - это не только историческое наследие, но и живая связь с прошлым. Некоторые из них до сих пор звучат современно, напоминая о героических временах.

Какие козацкие фамилии были придуманы в древности и существуют до сих пор, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Украинские фамилии - это настоящая сокровищница истории. Особенно ценны те, что имеют козацкое происхождение, ведь они хранят память об отважных воеводах, дипломатах и деятелях. 

Как возникали козацкие фамилии

По месту жительства. Фамилии часто происходили от географических названий, например, Полтавський, Сумський, Канівець.

По характеру или чертам характера. Многие фамилии описывали особенности характера или внешности: Завзятий, Сміливий, Кривоніс.

По профессии. Такие фамилии, как Бондар, Гончар или Швець, отражали ремесло.

По военному званию. Например, Отаманенко чи Гетьманський.

Фамилии украинского козачества, которые существуют до сих пор

Хмельницький. Фамилия легендарного гетмана Богдана Хмельницкого. И до сих пор встречается среди современных украинцев.

Сагайдачний. Родовое название, связанное с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным.

Мазепа. Одна из самых известных фамилий, связанных с гетманом Иваном Мазепой.

Кочубей. Фамилия древнего украинского рода, вошедшего в козацкую аристократию.

Дорошенко. В честь одного из самых выдающихся гетманов - Петра Дорошенко.

Сірко. В честь легендарного кошевого атамана Ивана Сирко.

Богун. Фамилия знаменитого полковника Ивана Богуна.

Вишневецький. Происходит из княжеского рода, от основателя Запорожской Сечи Дмитрия Вишневецкого.

Фамилии военных чинов:

  • Джура
  • Компанієць
  • Курінний
  • Отаманенко
  • Сердюк
  • Сотник
  • Хорунжий
  • Чотар

Дворянские фамилии:

  • Адамович
  • Безбородько
  • Вернадський
  • Галаган
  • Дорошенко
  • Жданович
  • Карпенко
  • Лазаревський
  • Остроградський
  • Полуботок
  • Самойлович
  • Тарновський
  • Ханенко
  • Щербань

Интересные факты:

  • Фамилии с окончанием "-енко" встречаются именно среди козацких родов.
  • Во многих европейских архивах можно найти украинские козацкие фамилии, которые были зафиксированы во время дипломатических миссий или военных походов.
  • Козацкие фамилии нередко использовали как псевдонимы для деятелей культуры.

Ранее мы писали о том, какие фамилии в древности получали только уважаемые и добрые украинцы.

А еще рассказывали о том, какие украинские фамилии указывают, что во главе рода была женщина.

При написании материала использованы источники: history.org.ua, NV, uknames.com

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