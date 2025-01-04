Українські прізвища з козацьким корінням: які з них можна побачити й зараз
Прізвища, що мають коріння з часів українського козацтва, - це не лише історична спадщина, але й живий зв'язок із минулим. Деякі з них й досі звучать сучасно, нагадуючи про героїчні часи.
Які козацькі прізвища були вигадані у давнину й існують досі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Українські прізвища - це справжня скарбниця історії. Особливо цінними є ті, що мають козацьке походження, адже вони зберігають пам’ять про відважних воєводів, дипломатів і діячів.
Як виникали козацькі прізвища
За місцем проживання. Прізвища часто походили від географічних назв, наприклад, Полтавський, Сумський, Канівець.
За характером чи рисами. Багато прізвищ описували особливості характеру чи зовнішності: Завзятий, Сміливий, Кривоніс.
За професією. Такі прізвища, як Бондар, Гончар чи Швець, відображали ремесло.
За військовим званням. Наприклад, Отаманенко чи Гетьманський.
Прізвища українського козацтва, які існують досі
Хмельницький. Прізвище легендарного гетьмана Богдана Хмельницького. І досі трапляється серед сучасних українців.
Сагайдачний. Родова назва, пов'язана з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним.
Мазепа. Одне з найвідоміших прізвищ, пов'язаних із гетьманом Іваном Мазепою.
Кочубей. Прізвище давнього українського роду, що увійшов у козацьку аристократію.
Дорошенко. На честь одного з найвизначніших гетьманів - Петра Дорошенка.
Сірко. На честь легендарного кошового отаману Івана Сірка.
Богун. Прізвище славнозвісного полковника Івана Богуна.
Вишневецькій. Походить з князівського роду, від засновника Запорізької Січі Дмитра Вишневецького.
Прізвища військових чинів:
- Джура
- Компанієць
- Курінний
- Отаманенко
- Сердюк
- Сотник
- Хорунжий
- Чотар
Дворянські прізвища:
- Адамович
- Безбородько
- Вернадський
- Галаган
- Дорошенко
- Жданович
- Карпенко
- Лазаревський
- Остроградський
- Полуботок
- Самойлович
- Тарновський
- Ханенко
- Щербань
Цікаві факти:
- Прізвища з закінченням "-енко" зустрічаються саме серед козацьких родів.
- У багатьох європейських архівах можна знайти українські козацькі прізвища, які були зафіксовані під час дипломатичних місій чи військових походів.
- Козацькі прізвища нерідко використовували як псевдоніми для діячів культури.
Раніше ми писали про те, які прізвища у давнину отримували тільки шановані та добрі українці.
А ще розповідали про те, які українські прізвища вказують, що на чолі роду була жінка.
Під час написання матеріалу використані джерела: history.org.ua, NV, uknames.com