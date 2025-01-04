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Українські прізвища з козацьким корінням: які з них можна побачити й зараз

Субота 04 січня 2025 08:00
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Українські прізвища з козацьким корінням: які з них можна побачити й зараз Які українські прізвища козацького походження існують нині (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Прізвища, що мають коріння з часів українського козацтва, - це не лише історична спадщина, але й живий зв'язок із минулим. Деякі з них й досі звучать сучасно, нагадуючи про героїчні часи.

Які козацькі прізвища були вигадані у давнину й існують досі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Українські прізвища - це справжня скарбниця історії. Особливо цінними є ті, що мають козацьке походження, адже вони зберігають пам’ять про відважних воєводів, дипломатів і діячів.

Як виникали козацькі прізвища

За місцем проживання. Прізвища часто походили від географічних назв, наприклад, Полтавський, Сумський, Канівець.

За характером чи рисами. Багато прізвищ описували особливості характеру чи зовнішності: Завзятий, Сміливий, Кривоніс.

За професією. Такі прізвища, як Бондар, Гончар чи Швець, відображали ремесло.

За військовим званням. Наприклад, Отаманенко чи Гетьманський.

Прізвища українського козацтва, які існують досі

Хмельницький. Прізвище легендарного гетьмана Богдана Хмельницького. І досі трапляється серед сучасних українців.

Сагайдачний. Родова назва, пов'язана з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним.

Мазепа. Одне з найвідоміших прізвищ, пов'язаних із гетьманом Іваном Мазепою.

Кочубей. Прізвище давнього українського роду, що увійшов у козацьку аристократію.

Дорошенко. На честь одного з найвизначніших гетьманів - Петра Дорошенка.

Сірко. На честь легендарного кошового отаману Івана Сірка.

Богун. Прізвище славнозвісного полковника Івана Богуна.

Вишневецькій. Походить з князівського роду, від засновника Запорізької Січі Дмитра Вишневецького.

Прізвища військових чинів:

  • Джура
  • Компанієць
  • Курінний
  • Отаманенко
  • Сердюк
  • Сотник
  • Хорунжий
  • Чотар

Дворянські прізвища:

  • Адамович
  • Безбородько
  • Вернадський
  • Галаган
  • Дорошенко
  • Жданович
  • Карпенко
  • Лазаревський
  • Остроградський
  • Полуботок
  • Самойлович
  • Тарновський
  • Ханенко
  • Щербань

Цікаві факти:

  • Прізвища з закінченням "-енко" зустрічаються саме серед козацьких родів.
  • У багатьох європейських архівах можна знайти українські козацькі прізвища, які були зафіксовані під час дипломатичних місій чи військових походів.
  • Козацькі прізвища нерідко використовували як псевдоніми для діячів культури.

Раніше ми писали про те, які прізвища у давнину отримували тільки шановані та добрі українці.

А ще розповідали про те, які українські прізвища вказують, що на чолі роду була жінка.

Під час написання матеріалу використані джерела: history.org.ua, NV, uknames.com

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